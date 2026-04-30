A linda homenagem de Matt Damon e Ben Affleck a Robin Williams

Os atores Matt Damon e Ben Affleck, conhecidos torcedores fanáticos do Boston Red Sox, protagonizaram uma cena inusitada nesta semana ao aparecerem usando bonés do San Francisco Giants — um gesto feito em homenagem a Robin Williams.

Segundo o Hollywood Reporter, a dupla foi homenageada pela Bring Change to Mind, organização sem fins lucrativos ligada à saúde mental e cofundada por Glenn Close, durante o evento Revels & Revelations, realizado na região da baía de San Francisco. Na ocasião, Damon e Affleck receberam o Robin Williams Legacy of Laughter Award, em reconhecimento ao impacto de suas carreiras e ao poder da narrativa no cinema.

Ao subirem ao palco para aceitar o prêmio, os dois colocaram os bonés do Giants diante do público, em referência a Williams, que era torcedor histórico do time. “Vamos acabar logo com isso”, brincou Damon ao vestir o acessório. “Essa é a primeira vez em 55 anos — e é pelo Robin.”

Homenagem

Damon e Affleck atuaram ao lado do ator, que morreu em 2014, aos 63 anos, em Gênio Indomável (1997). O filme rendeu a Williams o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Durante o discurso, Damon relembrou o processo difícil para tirar o projeto do papel. Segundo ele, a situação mudou completamente quando Williams leu o roteiro e decidiu participar do longa. “O estúdio tinha vários apontamentos, mas quando o Robin disse que gostava do texto do jeito que estava, tudo se resolveu. Eles passaram a achar ótimo também, e simplesmente fizemos o filme.”

De acordo com o Hollywood Reporter, Affleck destacou que a premiação simboliza um agradecimento direto ao colega. Para o ator, Williams foi a pessoa que teve o maior impacto em sua trajetória profissional. Ele também ressaltou que não considera coincidência o fato de o reconhecimento estar ligado a um filme que aborda as dificuldades de um jovem lidando com saúde mental e a importância de encontrar alguém com quem se sentir seguro para conversar. “Tenho certeza de que ele ficaria extremamente orgulhoso e feliz por estar sendo homenageado nesse contexto”, afirmou.

O prêmio foi entregue pelos filhos de Robin Williams — Zak, Zelda e Cody. O evento também contou com a presença de Glenn Close, Sarah Silverman, Chase Stokes e Chris Martin. Ao longo da noite, foram arrecadados US$ 2,5 milhões, em uma celebração que marcou os 15 anos de atuação da Bring Change to Mind na promoção do diálogo sobre saúde mental.