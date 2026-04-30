A linda homenagem de Matt Damon e Ben Affleck a Robin Williams

Damon e Affleck atuaram ao lado do ator, que morreu em 2014, aos 63 anos, em Gênio Indomável (1997)
Repórter
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h33.
Última atualização em 30 de abril de 2026 às 16h49.
Os atores Matt Damon e Ben Affleck, conhecidos torcedores fanáticos do Boston Red Sox, protagonizaram uma cena inusitada nesta semana ao aparecerem usando bonés do San Francisco Giants — um gesto feito em homenagem a Robin Williams.
Segundo o Hollywood Reporter, a dupla foi homenageada pela Bring Change to Mind, organização sem fins lucrativos ligada à saúde mental e cofundada por Glenn Close, durante o evento Revels & Revelations, realizado na região da baía de San Francisco. Na ocasião, Damon e Affleck receberam o Robin Williams Legacy of Laughter Award, em reconhecimento ao impacto de suas carreiras e ao poder da narrativa no cinema.
Ao subirem ao palco para aceitar o prêmio, os dois colocaram os bonés do Giants diante do público, em referência a Williams, que era torcedor histórico do time. “Vamos acabar logo com isso”, brincou Damon ao vestir o acessório. “Essa é a primeira vez em 55 anos — e é pelo Robin.”
Damon e Affleck atuaram ao lado do ator, que morreu em 2014, aos 63 anos, em Gênio Indomável (1997). O filme rendeu a Williams o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Durante o discurso, Damon relembrou o processo difícil para tirar o projeto do papel. Segundo ele, a situação mudou completamente quando Williams leu o roteiro e decidiu participar do longa. “O estúdio tinha vários apontamentos, mas quando o Robin disse que gostava do texto do jeito que estava, tudo se resolveu. Eles passaram a achar ótimo também, e simplesmente fizemos o filme.”
De acordo com o Hollywood Reporter, Affleck destacou que a premiação simboliza um agradecimento direto ao colega. Para o ator, Williams foi a pessoa que teve o maior impacto em sua trajetória profissional. Ele também ressaltou que não considera coincidência o fato de o reconhecimento estar ligado a um filme que aborda as dificuldades de um jovem lidando com saúde mental e a importância de encontrar alguém com quem se sentir seguro para conversar. “Tenho certeza de que ele ficaria extremamente orgulhoso e feliz por estar sendo homenageado nesse contexto”, afirmou.
O prêmio foi entregue pelos filhos de Robin Williams — Zak, Zelda e Cody. O evento também contou com a presença de Glenn Close, Sarah Silverman, Chase Stokes e Chris Martin. Ao longo da noite, foram arrecadados US$ 2,5 milhões, em uma celebração que marcou os 15 anos de atuação da Bring Change to Mind na promoção do diálogo sobre saúde mental.