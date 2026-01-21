Mapa das alianças: quais grupos já se formaram no BBB 26?

As primeiras semanas do BBB 26 já mostram que o jogo começou a se organizar em blocos bem definidos. Afinidades, estratégias e convivência diária têm aproximado alguns participantes, enquanto outros preferem observar antes de se comprometer.

Ana Paula e Pipocas

Ana Paula aparece no centro de uma das alianças mais comentadas da casa. A sister tem se mantido próxima principalmente de Samira e Milena, mas também de outros Pipocas como Breno, Marcelo, Maxiane e agora sua nova aliada Chaiany, novata que veio do Quarto Branco, formando um grupo que costuma trocar informações e alinhar votos nos momentos decisivos.

Veteranos

Outro núcleo que chama atenção é o liderado por Alberto Cowboy. O participante tem se aproximado dos veteranos Jonas e Sarah, com quem mantém conversas frequentes sobre o andamento do jogo e possíveis cenários de Paredão.

Babu, Juliano e Edilson

Babu, Juliano e Edilson Capetinha também formaram um trio bem definido. Os três têm passado mais tempo juntos e demonstram confiança mútua, além de momentos divertidos.

Unidos contra Ana Paula?

Já Matheus, Sol Vega e Solange Couto surgem como um grupo mais discreto. A aproximação entre eles acontece em conversas reservadas, principalmente quando o alvo é Ana Paula Renault.

Com o jogo ainda em fase inicial, as alianças seguem em construção e podem mudar a qualquer momento. As próximas provas e formações de Paredão devem testar a solidez desses grupos e revelar novas movimentações dentro da casa.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.