BBB 26: Queridômetro dessa quarta-feira teve chuva de 'malas'

O Queridômetro dessa quarta-feira, 21, evidenciou um clima de tensão entre os participantes após a eliminação da semana no Big Brother Brasil.

Logo depois da saída de Aline Campos, muitos brothers demonstraram seu descontentamento na dinâmica com símbolos negativos, o que acabou gerando um verdadeiro festival de “malas” entre os votos do grupo.

Veja como ficou:

Alberto enviou o emoji de mala para Paulo.

Alberto enviou o emoji de mala para Milena.

Ana Paula Renault enviou o emoji de mala para Paulo.

Breno enviou o emoji de mala para Brigido.

Breno enviou o emoji de mala para Matheus.

Brigido enviou o emoji de mala para Milena.

Chaiany enviou o emoji de mala para Milena.

Chaiany enviou o emoji de mala para Alberto.

Gabriela enviou o emoji de mala para Jonas.

Gabriela enviou o emoji de mala para Milena.

Jonas enviou o emoji de mala para Milena.

Jordana enviou o emoji de mala para Milena.

Jordana enviou o emoji de mala para Babu.

Jonas enviou o emoji de mala para Solange.

Matheus enviou o emoji de mala para Brigido.

Matheus enviou o emoji de mala para Jonas.

Matheus enviou o emoji de mala para Marciele.

Matheus enviou o emoji de mala para Milena.

Matheus enviou o emoji de mala para Solange.

Marcelo enviou o emoji de mala para Jonas.

Marcelo enviou o emoji de mala para Matheus.

Marcelo enviou o emoji de mala para Paulo.

Maxiane enviou o emoji de mala para Brigido.

Maxiane enviou o emoji de mala para Paulo.

Milena enviou o emoji de mala para Paulo.

Paulo enviou o emoji de mala para Milena.

Sarah enviou o emoji de mala para Paulo.

Sol enviou o emoji de mala para Paulo.

Sol enviou o emoji de mala para Brigido.

Sol enviou o emoji de mala para Jonas.

Sol enviou o emoji de mala para Milena.

Campeã de emojis negativos

A veterana Sol Vega foi um dos grandes alvos nesse momento. Ao todo, ela recebeu emojis negativos de 11 colegas, incluindo ícones como “alvo”, “cobra”, “coração partido”, “mala”, “mentiroso”, “planta” e “vômito”.

Esse queridômetro acentuou o clima de desentendimentos e alianças abaladas na casa, chegando logo após a eliminação e deixando claro que as relações entre os participantes estão longe de um consenso.

O que é o Queridômetro?

O Queridômetro é uma dinâmica diária do Big Brother Brasil em que os participantes avaliam uns aos outros por meio de emojis. Cada brother escolhe símbolos para representar como se sente em relação aos colegas naquele momento do jogo, o que acaba funcionando como um termômetro do clima dentro da casa. As escolhas podem indicar afinidade, incômodo, rejeição ou estratégia e, muitas vezes, ajudam a expor conflitos, alianças e mudanças de postura entre os confinados ao longo da temporada.