BBB 26: Sarah provoca polêmica com emoji após caso de assédio

O Queridômetro do BBB 26 virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira após uma escolha que chamou atenção do público. Na dinâmica em que participantes classificam uns aos outros com emojis, Sarah Andrade foi a única a enviar o símbolo de “mala” para Jordana, enquanto a maioria dos confinados usou corações para demonstrar apoio à colega.

A reação aconteceu poucas horas depois da grande polêmica da edição até o momento. Jordana foi protagonista de um episódio de importunação por parte de Pedro, que tentou beijá-la à força dentro da despensa do confinamento. O caso levou o participante a apertar o botão de desistência e deixar o jogo.

Muitos fãs do reality viram na atitude de Sarah um gesto difícil de interpretar tão próximo do episódio delicado. Nas redes sociais, internautas questionaram a escolha do emoji e criticaram a falta de demonstração de apoio à Jordana no momento em que o público acompanhava o caso com atenção, ainda mais porque todos os outros participantes deram "coração" para a sister.

GENTE? Sarah Andrade deu o emoji de MALA pra Jordana no Queridômetro de hoje, mesmo após o trágico acontecido de ontem no BBB26. pic.twitter.com/fXYfekuWgq — POPTime (@poptime) January 19, 2026

Jordana sofreu assédio ONTEM, e a Sarah achou de bom tom dar mala pra ela hoje.pic.twitter.com/1PPyFhjipW — Karen (@accoun_fan) January 19, 2026

depois de todo auê que rolou entre jordana e pedro, a sarah, que sempre deu CORAÇÃO pra jordana, decidiu hoje, colocar o emoji de MALA pra ela. sarah não cansa de errar. inacreditável! #BBB26 pic.twitter.com/EBC5Mexh0t — desconhecido (@daneldix) January 19, 2026

Que momento péssimo pra Sarah da mala pra jordana no queridometro . Essa ai é sem condições — Viviane (@vivioli82) January 19, 2026

Relembre o caso

A desistência de Pedro aconteceu após uma situação dentro da despensa da casa, com Jordana.

Logo depois do brother apertar o botão e deixar a casa, a participante relatou aos confinados que o colega teria tentado beijá-la à força dentro da despensa da casa.

Segundo Jordana, ela procurava um aparelho de babyliss quando Pedro sugeriu que houvesse outro no local e a acompanhou. “Eu estava procurando um baby liss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais. Fui procurar. Eu não vou excluir ele, interagi normal. Ele entrou comigo e tentou me beijar. Falei: ‘Você tá louco, o que tá fazendo?’. Ele falou: ‘Tô fazendo o que me deu vontade’”, relatou.

Em seguida, ela afirmou que o brother a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la.

Veja o momento da desistência de Pedro:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.