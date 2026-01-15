Pop

Maior youtuber do mundo, MrBeast recebe aporte milionário de gigante cripto

MrBeast e Bitmine firmam acordo que prevê participação na Beast Industries e iniciativas associadas ao ecossistema blockchain

MrBeast: canal de soma mais de 460 milhões de inscritos (Roy Rochlin/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13h14.

MrBeast, o maior youtuber do mundo, irá receber um investimento de US$ 200 milhões da Bitmine Immersion Technologies. A empresa é presidida por Tom Lee e atua como uma das maiores detentoras corporativas de Ether no mercado de criptomoedas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 15, e a conclusão do negócio está prevista para a próxima segunda-feira, 19.

O aporte prevê a aquisição de uma participação na Beast Industries, responsável pelos negócios do criador Jimmy Donaldson. Empresas ligadas ao universo cripto buscam ampliar presença em plataformas de consumo que concentram a atenção da gerações mais jovens, Z e Alpha.

A Beast Industries administra o canal de YouTube de MrBeast, hoje o mais assistido da plataforma, além de marcas de consumo como Feastables. Em outubro, a holding registrou a marca “MrBeast Financial”, incluindo serviços ligados a câmbio de criptomoedas e crédito ao consumidor.

Acordo e estratégia da Bitmine

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. Segundo a Bitmine, o plano inclui a possibilidade de colaboração em iniciativas de finanças descentralizadas.

Para a Bitmine, que defende a blockchain Ethereum como base do dinheiro digital, o investimento oferece entrada em uma plataforma global de consumo. A empresa enfrenta pressão após a queda dos ativos digitais, que atingiu sua estratégia de acumular Ether no balanço.

Em comunicado, Tom Lee afirmou que a Beast Industries representa a principal plataforma para criadores de conteúdo e que vê alinhamento estratégico com as operações da Bitmine.

O canal de MrBeast soma mais de 460 milhões de inscritos. A Bloomberg estimou seu patrimônio líquido em cerca de US$ 2,5 bilhões. Em rodada anterior, a Beast Industries havia sido avaliada em mais de US$ 5 bilhões.

Tom Lee tornou-se uma referência em fintech após fundar a Fundstrat Global Advisors e expandir sua atuação para produtos ligados a criptomoedas. Além de pesquisa, Lee supervisiona ETFs com forte captação no mercado financeiro.

A Bitmine acumulou bilhões de dólares em Ether, segunda maior criptomoeda do mundo. No entanto, o ativo perdeu cerca de um quarto de seu valor desde a forte correção das criptomoedas em outubro.

Acompanhe tudo sobre:YouTubeCriptomoedasInfluenciadores

