Nos EUA, churrasco fica mais caro com carne bovina em alta de 20%

O tradicional churrasco de verão dos americanos vai pesar muito mais no bolso. O preço da carne moída atingiu a marca histórica de US$ 6,90 por libra em abril, registrando o maior valor da série histórica do Bureau of Labor Statistics (BLS).

O montante atual quase dobra o valor registrado há dez anos e consolida uma alta de quase 20% em comparação com o ano anterior.

No entanto, o bolso do consumidor não está sendo pressionado apenas pelo preço do filé ou do hambúrguer.

Conflitos geopolíticos no Oriente Médio, como a guerra no Irã, elevaram drasticamente os custos de energia e combustíveis. A reação em cadeia encareceu o gás propano (essencial para as churrasqueiras americanas), fertilizantes, transporte e até embalagens plásticas.

Por que o preço da carne bovina disparou nos EUA?

A disparada da carne bovina no mercado americano é reflexo direto da escassez de gado.

Trata-se do resultado prático de secas persistentes prolongadas nas regiões produtoras e custos elevados de ração, que inviabilizaram a manutenção de rebanhos maiores.

Diante desse cenário, pecuaristas foram forçados a reduzir drasticamente o número de cabeças de gado nos últimos anos.

Don Close, analista sênior de proteína animal da Terrain Ag, classificou o momento atual ao Business Insider como a "culminação de uma tempestade perfeita".

Recuperação lenta: diferente do mercado de aves, a pecuária tem um ciclo longo. Uma bezerra leva cerca de dois anos para gerar o primeiro filhote, e demanda-se ainda mais tempo até o animal atingir o peso ideal para o mercado.

diferente do mercado de aves, a pecuária tem um ciclo longo. Uma bezerra leva cerca de dois anos para gerar o primeiro filhote, e demanda-se ainda mais tempo até o animal atingir o peso ideal para o mercado. Para fins de comparação, o mercado de ovos se recuperou rápido: após a crise da gripe aviária H5N1 fazer a dúzia saltar para US$ 6,23 em março de 2025, o preço despencou para US$ 2,25 em abril deste ano com o aumento da oferta.

O mesmo não deve acontecer com a carne bovina no curto prazo.

O custo invisível: propano 38% mais caro

Até o ato de acender a churrasqueira ficou proibitivo. O preço spot do gás propano em Mont Belvieu, no Texas — a principal referência do mercado americano —, saltar de US$ 0,61 por galão em fevereiro para US$ 0,84 em maio.

Uma alta expressiva de 38% em menos de três meses, segundo a US Energy Information Administration (EIA).

Apesar de os EUA registrarem produção recorde do gás, o mercado internacional foi severamente afetado.

A guerra envolvendo o Irã provocou bloqueios logísticos complexos no Estreito de Ormuz, estrangulando o fornecimento de energia vindo do Oriente Médio. Como consequência, a demanda global pelo propano americano disparou, inflacionando os preços internos.

Uma nova onda de inflação disfarçada nos supermercados

Economistas alertam que o churrasco é apenas a ponta do iceberg de uma pressão inflacionária mais ampla que se espalha pelas prateleiras.

"A bomba de gasolina é apenas o ato de abertura", alertou Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, em entrevista ao Business Insider. "O verdadeiro impacto inflacionário doméstico vem depois, escondido dentro dos produtos cotidianos."

Fertilizantes em alta: a produção de fertilizantes agrícolas depende diretamente do gás natural. Com a energia cara, o custo de produção no campo aumenta.

a produção de fertilizantes agrícolas depende diretamente do gás natural. Com a energia cara, o custo de produção no campo aumenta. Quebra de safra no trigo: de acordo com dados da Reuters baseados no Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os produtores devem colher a menor safra de trigo duro vermelho de inverno desde 1957, o que impactará diretamente o preço dos pães.

Até o plástico da embalagem entrou na conta

A crise geopolítica afeta inclusive os materiais em que a comida é transportada.

O Oriente Médio detém cerca de 25% das exportações globais de polietileno e polipropileno, insumos fundamentais na fabricação de embalagens plásticas.

Os gargalos na região reduzem a oferta e encarecem o plástico.

O resultado prático é que, mesmo que o consumidor decida cortar a carne vermelha e mudar o cardápio do churrasco de verão, a inflação global encontrará uma forma de encarecer o restante da mesa.