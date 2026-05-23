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Nos EUA, churrasco fica mais caro com carne bovina em alta de 20%

Entenda como escassez de gado e a crise no Oriente Médio encareceram o propano e a logística do churrasco

Churrasco nos EUA: alta nos preços pode deixar refeição mais cara (Imagem gerada por IA/Exame)

Churrasco nos EUA: alta nos preços pode deixar refeição mais cara (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 17h01.

O tradicional churrasco de verão dos americanos vai pesar muito mais no bolso. O preço da carne moída atingiu a marca histórica de US$ 6,90 por libra em abril, registrando o maior valor da série histórica do Bureau of Labor Statistics (BLS).

O montante atual quase dobra o valor registrado há dez anos e consolida uma alta de quase 20% em comparação com o ano anterior.

No entanto, o bolso do consumidor não está sendo pressionado apenas pelo preço do filé ou do hambúrguer.

Conflitos geopolíticos no Oriente Médio, como a guerra no Irã, elevaram drasticamente os custos de energia e combustíveis. A reação em cadeia encareceu o gás propano (essencial para as churrasqueiras americanas), fertilizantes, transporte e até embalagens plásticas.

Por que o preço da carne bovina disparou nos EUA?

A disparada da carne bovina no mercado americano é reflexo direto da escassez de gado.

Trata-se do resultado prático de secas persistentes prolongadas nas regiões produtoras e custos elevados de ração, que inviabilizaram a manutenção de rebanhos maiores.

Diante desse cenário, pecuaristas foram forçados a reduzir drasticamente o número de cabeças de gado nos últimos anos.

Don Close, analista sênior de proteína animal da Terrain Ag, classificou o momento atual ao Business Insider como a "culminação de uma tempestade perfeita".

  • Recuperação lenta: diferente do mercado de aves, a pecuária tem um ciclo longo. Uma bezerra leva cerca de dois anos para gerar o primeiro filhote, e demanda-se ainda mais tempo até o animal atingir o peso ideal para o mercado.
  • Para fins de comparação, o mercado de ovos se recuperou rápido: após a crise da gripe aviária H5N1 fazer a dúzia saltar para US$ 6,23 em março de 2025, o preço despencou para US$ 2,25 em abril deste ano com o aumento da oferta.

O mesmo não deve acontecer com a carne bovina no curto prazo.

O custo invisível: propano 38% mais caro

Até o ato de acender a churrasqueira ficou proibitivo. O preço spot do gás propano em Mont Belvieu, no Texas — a principal referência do mercado americano —, saltar de US$ 0,61 por galão em fevereiro para US$ 0,84 em maio.

Uma alta expressiva de 38% em menos de três meses, segundo a US Energy Information Administration (EIA).

Apesar de os EUA registrarem produção recorde do gás, o mercado internacional foi severamente afetado.

A guerra envolvendo o Irã provocou bloqueios logísticos complexos no Estreito de Ormuz, estrangulando o fornecimento de energia vindo do Oriente Médio. Como consequência, a demanda global pelo propano americano disparou, inflacionando os preços internos.

Uma nova onda de inflação disfarçada nos supermercados

Economistas alertam que o churrasco é apenas a ponta do iceberg de uma pressão inflacionária mais ampla que se espalha pelas prateleiras.

"A bomba de gasolina é apenas o ato de abertura", alertou Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, em entrevista ao Business Insider. "O verdadeiro impacto inflacionário doméstico vem depois, escondido dentro dos produtos cotidianos."

  • Fertilizantes em alta: a produção de fertilizantes agrícolas depende diretamente do gás natural. Com a energia cara, o custo de produção no campo aumenta.
  • Quebra de safra no trigo: de acordo com dados da Reuters baseados no Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), os produtores devem colher a menor safra de trigo duro vermelho de inverno desde 1957, o que impactará diretamente o preço dos pães.

Até o plástico da embalagem entrou na conta

A crise geopolítica afeta inclusive os materiais em que a comida é transportada.

O Oriente Médio detém cerca de 25% das exportações globais de polietileno e polipropileno, insumos fundamentais na fabricação de embalagens plásticas.

Os gargalos na região reduzem a oferta e encarecem o plástico.

O resultado prático é que, mesmo que o consumidor decida cortar a carne vermelha e mudar o cardápio do churrasco de verão, a inflação global encontrará uma forma de encarecer o restante da mesa.

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