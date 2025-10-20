Maior youtuber do mundo, MrBeast pode lançar corretora de criptomoedas própria

MrBeast: youtuber pode lançar corretora de criptomoedas (Roy Rochlin/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 15h39.
Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 15h49.
James Stephen Donaldson, o MrBeast, pode estar prestes a lançar uma corretora de criptomoedas própria. Com quase 450 milhões de seguidores no YouTube, ele se consolidou como o maior e mais conhecido nome da plataforma, e agora pode migrar para o mundo cripto.
As informações surgiram de um pedido de obtenção de marca nos Estados Unidos. Apelidada de MrBeast Financial, a marca englobaria uma série de projetos na área das finanças, incluindo o desenvolvimento de um aplicativo e de um serviço de pagamentos.
A descrição da marca engloba atividades de serviços bancários, investimentos, seguros, educação, microfinanças e empréstimos, assim como uma "corretora financeira de criptomoedas por meio de corretoras descentralizadas", conhecidas no mercado cripto como DEXs.
Além da obtenção da marca, o youtuber vai precisar também de uma autorização de diversos reguladores dos Estados Unidos para lançar o seu novo projeto, dependendo das características efetivas que a plataforma terá. Até o momento, MrBeast não confirmou ou negou a informação.
A relação entre MrBeast e as criptomoedas data de 2021. Na época, ele anunciou investimentos em startups do mercado de criptomoedas e fez compras expressivas de NFTs (tokens não fungíveis), quando esses colecionáveis digitais estavam no auge da popularidade.
Ele também possui algumas carteiras digitais para armazenar os ativos ao longo dos anos, o que permite um monitoramento de movimentações relevantes do seu patrimônio em cripto. Nos últimos anos, porém, ele acabou se afastando do setor, sem anúncios relevantes.
A nova marca para uma corretora de criptomoedas representaria um passo importante de MrBeast em relação ao setor. O pedido foi submetido nesta segunda-feira, 22, pela Beast Holdings, que reúne uma série de negócios desenvolvidos e lançados pelo youtuber.
Entre os projetos, estão empresas de jogos, hambúrgueres, filantropia e um bar. Nem todas as marcas obtidas pelo youtuber se transformaram em produtos efetivos, e por isso não há como confirmar no momento que MrBeast realmente vai lançar uma corretora cripto própria.
