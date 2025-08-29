Millennials e Geração Z dominam investimentos em criptomoedas, aponta Nubank

Um levantamento divulgado pelo Nubank aponta que os clientes do banco das gerações Z e Millennial dominam os investimentos em criptomoedas. Além disso, apenas no primeiro semestre deste ano, operações envolvendo ativos digitais tiveram um salto de 250%.

De acordo com informações do banco, 6,6 milhões de clientes já acessaram a funcionalidade de compra, venda e armazenamento de cripto. " Esse avanço é impulsionado, principalmente, por investidores mais jovens, refletindo uma tendência global de maior engajamento com ativos virtuais", afirma.

Combinadas, as gerações Z e Millennial, com menos de 44 anos de idade, correspondem a 84% de toda a base do Nubank Cripto. Já a Geração X, de 45 a 60 anos, e a dos Boomers, de mais de 60 anos, correspondem a 13% e 2% da base de usuários, respectivamente.

Para o banco, o dado "solidifica a dominância das novas gerações nesse mercado". O levantamento também indica que as criptomoedas têm feito mais sucesso no Nubank com homens, que representam 67% da base de usuários contra 33% do público feminino.

Na divisão regional, o Sudeste lidera com folga, correspondendo a 46% da base de investidores, seguido pelo Nordeste e o Sul, com 19% e 16%, respectivamente. Segundo o levantamento, 35% das operações com cripto ocorrem de manhã, e 31%, à tarde.

Na comparação entre o primeiro semestre de 2025 e o segundo semestre de 2024, o crescimento no número de clientes do Nubank Cripto foi de 250%. Para o banco, o movimento "impulsionado pela remoção da taxa para trocas" de criptomoedas.

Thomaz Fortes, diretor-executivo da área de cripto e ativos digitais do Nubank, afirma que "desde sua fundação, o Nubank busca combater taxas abusivas e manter total transparência com o cliente. Combinamos tecnologia, segurança e uma experiência integrada ao aplicativo com o objetivo de democratizar o acesso ao universo dos criptoativos".

Em janeiro deste ano, David Vélez, fundador do Nubank, afirmou que o banco digital deve se beneficiar com a chancela do governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mercado de criptomoedas. Ele disse que a nova posição do país “muda completamente como os reguladores em nível mundial vão pensar sobre cripto”.

