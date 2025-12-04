Maior youtuber do mundo mira Wall Street e pode fazer IPO

Redação Exame
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05h01.
O YouTube pode não ser mais o suficiente para o maior youtuber do mundo. Para o americano MrBeast, a próxima fronteira a ser cruzada está no mercado financeiro — mais especificamente em Wall Street.
Durante o DealBook Summit, Jimmy Donaldson, criador por trás do canal, e Jeff Housenbold, CEO da Beast Industries, sinalizaram publicamente a intenção de abrir capital, segundo o TechCrunch. “Em algum momento, queremos poder dar aos 1,4 bilhão de pessoas únicas ao redor do mundo que assistiram ao conteúdo do Jimmy nos últimos 90 dias a chance de se tornarem donas da empresa”, disse Housenbold.
Com mais de 450 milhões de inscritos, Donaldson lidera o maior canal individual do YouTube. Sua empresa, avaliada em US$ 5 bilhões, já fatura mais com produtos físicos do que com vídeos — e agora mira em novas frentes de negócios.
O principal motor de receita da Beast Industries é a linha de chocolates Feastables, segundo documentos obtidos pela Bloomberg. A marca supera o canal no YouTube e o reality show “Beast Games”, exibido pela Prime Video.
Mas os planos vão além: a empresa quer lançar uma operadora de celular, uma plataforma de serviços financeiros e até um parque temático na Arábia Saudita. Também trabalha em um marketplace para conectar marcas e criadores.
A expansão, porém, não vem sem ruído. A Beast Industries enfrenta um processo da Virtual Dining Concepts, que operava o MrBeast Burger, por quebra de contrato. Donaldson havia acusado a empresa de vender comida “incomível”, prejudicando sua marca.
Outro processo envolve participantes do reality “Beast Games”, que alegam assédio e condições precárias no set. “Obviamente, aprendi por que não se colocam duas mil pessoas em um programa”, disse Donaldson. “Algumas vão tentar te processar.”
Enquanto empresas como FaZe Clan fracassaram na tentativa de IPO — vendida por apenas US$ 17 milhões após uma abertura de US$ 725 milhões —, a Beast Industries acredita ter estrutura e marca global para sustentar uma operação pública.
“Desde o início, somos uma empresa de mídia global. Agora, estamos monetizando audiência, confiança e fandom”, disse Housenbold.
Se avançar com o plano, MrBeast pode ser o primeiro influenciador a transformar bilhões de visualizações em participação acionária.