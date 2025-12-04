Maior youtuber do mundo mira Wall Street e pode fazer IPO

MrBeast: influenciador pode fazer IPO em breve (Roy Rochlin/Getty Images)

O YouTube pode não ser mais o suficiente para o maior youtuber do mundo. Para o americano MrBeast, a próxima fronteira a ser cruzada está no mercado financeiro — mais especificamente em Wall Street.

Durante o DealBook Summit, Jimmy Donaldson, criador por trás do canal, e Jeff Housenbold, CEO da Beast Industries, sinalizaram publicamente a intenção de abrir capital, segundo o TechCrunch. “Em algum momento, queremos poder dar aos 1,4 bilhão de pessoas únicas ao redor do mundo que assistiram ao conteúdo do Jimmy nos últimos 90 dias a chance de se tornarem donas da empresa”, disse Housenbold.

Com mais de 450 milhões de inscritos, Donaldson lidera o maior canal individual do YouTube. Sua empresa, avaliada em US$ 5 bilhões, já fatura mais com produtos físicos do que com vídeos — e agora mira em novas frentes de negócios.

Chocolate, celular, banco e parque

O principal motor de receita da Beast Industries é a linha de chocolates Feastables, segundo documentos obtidos pela Bloomberg. A marca supera o canal no YouTube e o reality show “Beast Games”, exibido pela Prime Video.

Mas os planos vão além: a empresa quer lançar uma operadora de celular, uma plataforma de serviços financeiros e até um parque temático na Arábia Saudita. Também trabalha em um marketplace para conectar marcas e criadores.

Riscos e processos

A expansão, porém, não vem sem ruído. A Beast Industries enfrenta um processo da Virtual Dining Concepts, que operava o MrBeast Burger, por quebra de contrato. Donaldson havia acusado a empresa de vender comida “incomível”, prejudicando sua marca.

Outro processo envolve participantes do reality “Beast Games”, que alegam assédio e condições precárias no set. “Obviamente, aprendi por que não se colocam duas mil pessoas em um programa”, disse Donaldson. “Algumas vão tentar te processar.”

O criador pode virar ação?

Enquanto empresas como FaZe Clan fracassaram na tentativa de IPO — vendida por apenas US$ 17 milhões após uma abertura de US$ 725 milhões —, a Beast Industries acredita ter estrutura e marca global para sustentar uma operação pública.

“Desde o início, somos uma empresa de mídia global. Agora, estamos monetizando audiência, confiança e fandom”, disse Housenbold.

Se avançar com o plano, MrBeast pode ser o primeiro influenciador a transformar bilhões de visualizações em participação acionária.