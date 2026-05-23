Esporte

Irã troca EUA por México na Copa do Mundo 2026 para driblar visto

Para evitar problemas com vistos americanos, a seleção do Irã obteve aprovação da Fifa para transferir sua concentração da Copa do Mundo 2026 do Arizona para Tijuana, no México

Copa de 2026: Irã cobra vistos e segurança para delegação (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Copa de 2026: Irã cobra vistos e segurança para delegação (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de maio de 2026 às 17h06.

A seleção do Irã ficará concentrada em Tijuana, cidade mexicana na fronteira com os Estados Unidos, durante a Copa do Mundo deste ano, após a Fifa aprovar um pedido para trocar o centro de treinamento inicialmente previsto no Arizona.

A mudança foi anunciada neste sábado por Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, em vídeo publicado no Telegram da entidade.

“Ficaremos no centro de treinamento de Tijuana, que fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre México e Estados Unidos”, disse Taj.

Segundo ele, a alteração ajuda a evitar complicações relacionadas a vistos após a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. A delegação também poderá voar diretamente ao México pela Iran Air.

Locais dos jogos do Irã na Copa

O Irã está no Grupo G e fará suas duas primeiras partidas em Los Angeles.

A estreia será contra a Nova Zelândia, em 15 de junho. Depois, a seleção enfrenta a Bélgica, em 21 de junho.

O terceiro jogo será contra o Egito, em 26 de junho, em Seattle.

“A distância total entre nós e o local dos jogos em Los Angeles é de 55 minutos de voo”, disse Taj. Segundo ele, Tijuana fica mais perto dos locais das partidas do que o centro de treinamento planejado anteriormente no Arizona.

Por que o Irã foi para o México?

O Irã enfrentava incertezas havia meses sobre viagem e segurança para a Copa, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México.

Autoridades iranianas chegaram a pedir que os jogos da seleção fossem retirados dos Estados Unidos.

Neste mês, dirigentes do país afirmaram que jogadores e integrantes da comissão técnica ainda não haviam recebido vistos americanos, a menos de um mês do início do torneio.

Os pedidos de visto começaram durante a passagem da seleção pela Turquia, onde o grupo realiza preparação antes da Copa.

Taj disse que a Fifa recebeu pedidos de garantias sobre vistos, segurança e tratamento dado à delegação iraniana.

Amistoso antes da lista final

Antes da Copa, o Irã deve enfrentar a Gâmbia em amistoso no dia 29 de maio.

O técnico Amir Ghalenoei precisa anunciar a lista final de 26 jogadores até 1º de junho, prazo estabelecido pela Fifa.

A Copa do Mundo será disputada de 11 de junho a 19 de julho.

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