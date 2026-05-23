'Fjord' vence a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2026; veja todos os vencedores

O longa-metragem "Fjord", do diretor Cristian Mungiu, conquistou a Palma de Ouro do 79º Festival de Cannes neste sábado, 23. O principal prêmio do cinema mundial coroou uma edição marcada por nomes consagrados do circuito internacional, produções autorais e pela presença de cineastas que já carregavam forte expectativa na Croisette.

Mungiu concorria em uma seleção disputada que reuniu alguns dos diretores mais prestigiados do cinema contemporâneo, como Ryusuke Hamaguchi, com "All of a Sudden"; Hirokazu Kore-eda, com "Sheep in the Box"; Asghar Farhadi, responsável por "Parallel Tales"; e James Gray, que apresentou "Paper Tiger", produção assinada pelo brasileiro Rodrigo Teixeira.

A edição deste ano também teve participação brasileira entre os premiados. O longa "Elefantes na Névoa" recebeu o Prêmio do Júri da mostra Un Certain Regard, um dos braços paralelos mais relevantes do festival, voltado a produções com propostas autorais e novos olhares cinematográficos.

Fora da competição principal, o festival também chamou atenção por estreias aguardadas. O diretor Nicolas Winding Refn retornou após anos sem lançar filmes com "Her Private Hell". Já nas Cannes Premieres, o cineasta japonês Kiyoshi Kurosawa apresentou "Kokurojo: The Samurai and the Prisoner".

Nas Exibições Especiais, a presença de Hollywood foi mais discreta. Entre os destaques estiveram o documentário "John Lennon: The Last Interview", dirigido por Steven Soderbergh, e "Avedon", de Ron Howard.

A 79ª edição do Festival de Cannes aconteceu entre 12 e 23 de maio.

Sobre o que fala 'Fjord'

O filme acompanha a família Gheorghiu, um casal romeno que se muda com seus cinco filhos para uma pequena cidade na Noruega. Mihai trabalha como engenheiro aeronáutico e na área de software, enquanto Lisbet divide a rotina entre o trabalho como enfermeira e os cuidados com a família. Religiosos e com hábitos mais conservadores, os dois tentam se adaptar à nova comunidade enquanto criam os filhos sob valores rígidos e uma forte tradição cristã.

A chegada dos novos moradores é inicialmente bem recebida pelos vizinhos e pela escola local. As relações começam a se estreitar, especialmente por meio da amizade entre as crianças das duas famílias. Aos poucos, porém, diferenças culturais e de comportamento passam a chamar atenção dos moradores.

A situação muda quando sinais de possíveis agressões físicas em uma das crianças levantam suspeitas sobre a dinâmica familiar. A partir disso, autoridades locais passam a investigar os pais e a relação com os filhos, dando início a uma disputa que coloca em lados opostos diferentes visões sobre educação, religião e proteção infantil.

Ao longo da história, a trama acompanha os impactos desse processo sobre a família, enquanto questões ligadas à imigração, integração social e choque cultural ganham espaço no desenrolar dos acontecimentos.

Veja a lista completa de vencedores de Cannes em 2026:

Palma de Ouro

Fjord, de Cristian Mungiu

Grand Prix

Minotaur, de Andrey Zvyagintsev

Prêmio do Júri

The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach

Melhor direção

Javier Calvo e Javier Ambrossi, por La Bola Negra

Paweł Pawlikowski, por A Terra do Meu Pai

Melhor atriz

Virginie Efira

Tao Okamoto, por All of a Sudden

Melhor ator

Emmanuel Macchia

Valentin Campagne, por Coward

Melhor roteiro

Emmanuel Marre, por Notre Salut

Câmera de Ouro (filme de estreia)

Ben'imana, de Marie Clémentine Dusabejambo