MrBeast transformou sua fama no YouTube em um negócio bilionário – e não é com vídeos

O maior youtuber do mundo está ganhando mais dinheiro vendendo chocolate do que produzindo vídeos.

Enquanto seu canal acumula bilhões de visualizações, o que realmente sustenta seu império é a marca Feastables, empresa de chocolates e snacks que faturou cerca de 250 milhões de dólares em 2024, algo como 1,4 bilhão de reais na conversão atual. O lucro já é superior a 20 milhões de dólares, segundo documentos obtidos pela revista norte-americana Fortune.

Por outro lado, a divisão de mídia de Jimmy Donaldson – nome real de MrBeast – perdeu quase 80 milhões de dólares no mesmo período. Ou seja, enquanto seus vídeos batem recordes de audiência, o que realmente paga as contas são as barras de chocolate vendidas nos supermercados.

Como MrBeast entrou no mercado de chocolates

A Feastables foi lançada em 2021 como um novo modelo de negócios para o youtuber, que já havia testado a criação de marcas próprias.

O produto inicial era uma linha de barras de chocolate com ingredientes mais naturais e menos processados, vendidas inicialmente pelo Walmart. Para impulsionar as vendas, MrBeast usou sua fórmula de sempre: prêmios e desafios. Entre os primeiros compradores, alguns ganharam viagens e até a chance de competir por um prêmio de 500.000 dólares em um vídeo no YouTube.

A estratégia funcionou. As barras esgotaram rapidamente, e a empresa expandiu para novos mercados na Europa, África e Ásia.

Hoje, a Feastables conta com mais de 100 funcionários e se prepara para triplicar de tamanho nos próximos anos.

Apesar do sucesso, a marca enfrentou desafios no início. Um erro de embalagem confundiu consumidores e quase gerou um problema de recall. Mas, diferentemente de outros negócios do youtuber, a Feastables conseguiu se consolidar como um case de sucesso no setor de alimentos.

Vídeos de milhões – e prejuízo

Enquanto o chocolate dá lucro, os vídeos dão prejuízo. MrBeast começou no YouTube aos 11 anos, postando conteúdos sobre games. Depois de anos estudando o algoritmo da plataforma, ele largou a faculdade e investiu tudo na criação de vídeos virais.

Hoje, suas produções incluem desafios extremos, competições e prêmios milionários.

Mas a conta para manter esse nível de espetáculo é alta. Cada vídeo de seu canal principal custa entre 3 e 4 milhões de dólares. Como ele publica apenas alguns por mês, a receita de anúncios do YouTube não cobre os gastos. Para ampliar seu alcance e gerar novas receitas, MrBeast tentou levar seu conteúdo para o streaming.

A Amazon investiu cerca de 100 milhões de dólares para produzir Beast Games, reality show baseado nos desafios do youtuber. No entanto, o projeto terminou no vermelho. Em um podcast, ele admitiu ter perdido “dezenas de milhões de dólares” na produção.

Além dos altos custos, o programa enfrentou críticas antes mesmo da estreia. A rival e também youtuber Rosanna Pansino publicou vídeos denunciando as condições do set de filmagem, o que gerou polêmicas e afastou potenciais patrocinadores.

Mesmo assim, Beast Games estreou em dezembro e se tornou o reality de maior sucesso da história da Amazon. O Prime Video já confirmou mais duas temporadas. MrBeast espera que, dessa vez, o programa pelo menos se pague: “Espero equilibrar as contas nos próximos dois, mas não sou bom nisso”, disse ao podcast The Colin & Samir Show.

O plano para um império maior

Apesar dos desafios, a Beast Industries segue expandindo. A empresa já levantou mais de 450 milhões de dólares em rodadas de investimento e, no ano passado, foi avaliada em 5 bilhões de dólares. Mesmo acumulando três anos consecutivos de prejuízo, a companhia já rivaliza com marcas fundadas por celebridades como a Rare Beauty, de Selena Gomez, e a Skims, de Kim Kardashian.

Para tornar o negócio sustentável, MrBeast contratou o ex-venture capitalist Jeffrey Housenbold como CEO. Seu plano é cortar 100 milhões de dólares em custos e tornar a empresa lucrativa até 2026, quando projeta um lucro de 300 milhões de dólares. Uma das apostas está na diversificação. Além de chocolate, a Beast Industries investe em software, lanches e agora quer entrar nos setores de games, bebidas e bem-estar.

No fim, os vídeos que tornaram MrBeast famoso passaram a ser apenas uma vitrine para os negócios.

“Temos uma plataforma sem precedentes em termos de alcance e fãs”, disse Housenbold à Fortune. “O conteúdo é um investimento em tudo o que fazemos.”