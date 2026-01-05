Ethereum bate recorde de transações diárias e supera auge de 2021

A Ethereum terminou o ano de 2025 com um novo recorde. A rede blockchain conquistou, em 31 de dezembro, a marca de 1,87 milhão de transações diárias, superando o auge anterior de 2021. O dado reflete um ano positivo para o projeto, que recuperou espaço no mundo cripto.

Dados de plataformas de monitoramento de blockchains indicam que a rede superou o recorde de 10 de maio de 2021, quando teve 1,61 milhão de transações diárias. Depois disso, a rede chegou a cravar outro recorde em 9 de agosto de 2025, com 1,73 milhão de transações.

Em 2021, o recorde da Ethereum foi gerado pela euforia em torno dos NFTs (tokens não-fungíveis, em tradução), que eram gerados e negociados majoritariamente na rede blockchain. A atividade na rede foi tão intensa que o projeto demorou quatro anos para superar as métricas daquele momento.

Além do recorde de transações diárias, a rede também atingiu 728.904 endereços ativos, o maior nível desde 12 de maio de 2021, e adicionou 270.160 novos endereços apenas em 31 de dezembro de 2025, registrando a maior criação de endereços em um único dia desde 2018.

Os dados confirmam que 2025 foi um ano de recuperação para a Ethereum. O blockchain enfrentou dificuldades em 2023 e 2024, com uma concorrência intensa de outras redes blockchain e um pessimismo do mercado em relação ao futuro do projeto e suas atualizações.

Entretanto, a rede conseguiu reverter o cenário. Duas atualizações em 2025, a Pectra e a Fusaka, deram mais escalabilidade e eficiência para a rede, com mais velocidade e custos menores. A combinação fez com que a Ethereum voltasse a atrair projetos, usuários e capital.

Outro ponto positivo foi a explosão das stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. O blockchain ainda domina a emissão dessas criptos, e a demanda crescente por esses ativos acaba aumentando a atividade na rede, contribuindo para os novos recordes conquistados.

As métricas também tendem a impactar positivamente no preço da criptomoeda nativa da Ethereum, o ether, já que a atividade aumenta a demanda e o uso do ativo. Em 2025, o ether bateu um novo recorde de preço pela primeira vez desde 2021, chegando à casa dos US$ 4,9 mil.

