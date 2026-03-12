Billie Eilish negocia estreia no cinema em adaptação de 'A Redoma de Vidro'

A cantora Billie Eilish está em negociações para fazer sua estreia como atriz no cinema no filme “The Bell Jar”, adaptação do romance "A Redoma de Vidro", escrito pela autora e poeta americana Sylvia Plath. As informações são da Variety.

O longa será dirigido e roteirizado por Sarah Polley, vencedora do Oscar de melhor roteiro adaptado por "Entre Mulheres" em 2023. A distribuição do filme ficará a cargo da Focus Features.

Filme adapta clássico da literatura de Sylvia Plath

Publicado originalmente em 1963, "A Redoma de Vidro" é o único romance escrito por Sylvia Plath. A obra é considerada um clássico da literatura e apresenta uma narrativa semiautobiográfica sobre a deterioração emocional de uma jovem mulher diante das pressões sociais impostas às mulheres na década de 1950.

O livro foi lançado inicialmente sob pseudônimo e aborda temas como saúde mental e expectativas sociais. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, Billie Eilish é fã da obra há bastante tempo.

Billie Eilish já teve experiência como atriz

Embora ainda não tenha atuado em filmes, Billie Eilish já teve uma participação como atriz na série “Enxame”, do Prime Video, criada por Donald Glover e Janine Nabers.

A cantora recebeu o People’s Choice Award de melhor performance em série de TV e também foi indicada ao Independent Spirit Award de melhor atriz coadjuvante em série de comédia por sua atuação.

Além da possível estreia no cinema, Billie Eilish também está expandindo sua atuação no audiovisual. De acordo com informações do Deadline, a artista está codirigindo o documentário da turnê “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour”, ao lado do diretor James Cameron, conhecido por filmes como "Avatar" e "Titanic".

A cantora também possui uma carreira consolidada na música e já venceu dois Oscars por compor canções originais para os filmes "Barbie" e "007 – Sem Tempo Para Morrer", em parceria com seu irmão Finneas.