Trump diz que guerra com Irã pode acabar 'em breve' e cobra Hezbollah

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 16, durante um evento em Las Vegas, que a guerra com o Irã está “indo muito bem” e pode terminar em breve. Segundo ele, há avanço nas negociações e a expectativa é de um desfecho próximo para o conflito.

“Estamos muito perto de fazer um acordo com o Irã”, disse Trump a jornalistas, acrescentando que o entendimento pode ser formalizado em Islamabad, capital do Paquistão. O presidente também afirmou que uma extensão do cessar-fogo de duas semanas com Teerã é possível, mas pode não ser necessária.

Trump defendeu ainda que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, respeite uma trégua de 10 dias entre Líbano e Israel, apoiada pelos Estados Unidos.

O presidente afirmou ainda que pretende convidar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para conversas na Casa Branca nas próximas semanas.

Pontos de impasse no acordo EUA-Irã

Segundo a Reuters, negociações indiretas entre americanos e iranianos avançaram nos últimos dias com mediação do Paquistão. Uma fonte envolvida nas conversas afirmou que há acordo em princípio entre as partes, e que questões técnicas devem ser resolvidas em seguida. A expectativa é de assinatura de um memorando de entendimento, seguido por um acordo mais amplo em até 60 dias.

Entre os principais pontos de impasse estão o programa nuclear iraniano e as sanções econômicas. Os Estados Unidos propõem uma suspensão de 20 anos das atividades nucleares do Irã, enquanto Teerã sugere uma pausa de três a cinco anos. Também há discussões sobre o destino do urânio altamente enriquecido.

O conflito, iniciado em 28 de fevereiro após ataques dos EUA e de Israel contra o Irã, já deixou milhares de mortos e provocou impacto relevante na economia global. O Fundo Monetário Internacional reduziu suas projeções de crescimento e alertou para risco de recessão em caso de prolongamento da guerra.

Ministros de Finanças do G7 também destacaram a necessidade de um acordo duradouro para conter os custos econômicos do conflito.

Petróleo recua com acordo em vista

Com o avanço das negociações, os preços do petróleo recuaram nesta sexta-feira, 17. O barril do Brent caiu para US$ 98,53, enquanto o WTI recuou para US$ 93,59.

Ainda assim, o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto da oferta global de petróleo e gás, segue praticamente fechado.