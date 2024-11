Olivia Rodrigo fará show em Curitiba em 2025; veja datas, ingressos e como comprar

Que Olivia Rodrigo será headliner do Lollapalooza em 2025, todo mundo já sabe. A artista multiplatinada e três vezes vencedora do Grammy fará um show em São Paulo no dia 28 de março. Nesta terça-feira, 12, no entanto, a cantora também anunciou um novo show da turnê mundial GUTS no Brasil, na cidade de Curitiba, no Estádio Couto Pereira.

No ano passado, Olivia teve 95 shows da GUTS esgotados em 20 países, que atraíram mais de 1,4 milhões de fãs. A arrecadação foi cerca de US$ 184,6 milhões — a turnê de maior bilheteria de um artista nascido neste século. Olivia também foi recentemente nomeada Artista em Turnê do Ano pela Billboard.

As novas datas da turnê vêm na esteira de "Olivia Rodrigo: GUTS World Tour", um especial de show lançado na Netflix em 29 de outubro de 2024. Filmado no Intuit Dome em Los Angeles, o especial oferece aos fãs um emocionante visão interna da enorme turnê de arena de Rodrigo.

Quando será o show de Olivia Rodrigo em Curitiba?

A apresentação única da cantora será no dia 26 de março de 2025 (quarta-feira), às 21h30.

Como comprar ingressos para o show da Olivia Rodrigo

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 14 de novembro, a partir das 10h online e às 11h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros, estarão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

Quanto custa o ingresso do show da Olivia Rodrigo em Curitiba?

ARQUIBANCADA: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira CADEIRA SOCIAL SUPERIOR: R$275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira

R$275,00 meia entrada e R$ 550,00 inteira PISTA COMUM: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira CADEIRA SOCIAL INFERIOR: R$ 330,00 meia entrada e R$ 660,00 inteira

R$ 330,00 meia entrada e R$ 660,00 inteira CADEIRAS MAUA : R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira

: R$ 370,00 meia entrada e R$ 740,00 inteira PISTA PREMIUM: R$ 475,00 meia entrada e R$ 950,00 inteira

A bilheteria física não tem cobrança de taxa de conveniência e estará localizada no Estádio Couto Pereira, em um container na esquina das ruas Mauá e Amâncio Moro, no bairro Alto da Glória, Curitiba.