Coachella 2026: veja horários e onde assistir aos shows do 2º fim de semana

Após um primeiro fim de semana com apresentações de alcance global — incluindo Sabrina Carpenter e Justin Bieber —, o Coachella 2026 inicia sua etapa final com nova rodada de shows entre sexta-feira, 17, e domingo, 19.
O festival, realizado na Califórnia, mantém o modelo de dois fins de semana consecutivos, estratégia voltada à distribuição de público e ampliação da venda de ingressos. A repetição da programação exige ajustes por parte dos artistas, que costumam alterar elementos de seus shows entre as datas.
Entre os nomes previstos para o segundo fim de semana estão Addison Rae, Karol G, PinkPantheress, FKA Twigs, Major Lazer e Labrinth, além dos headliners Sabrina Carpenter e Justin Bieber.
Onde assistir ao Coachella?
A transmissão do Coachella ocorre pelo canal oficial do festival no YouTube, com diferença de quatro horas em relação ao horário de Brasília. O público brasileiro pode acompanhar a programação ao vivo considerando esse ajuste de fuso.
Confira a programação dos shows por dia e palco:
Sexta-feira - 17/04
Coachella Stage
- Jaqck Glam: 20:10 – 21:10
- Teddy Swims: 21:20 – 22:10
- The xx: 23:00 – 23:55
- Sabrina Carpenter: 01:00 – 02:40
- Anyma: 04:00
Outdoor Theatre
- Jeremiah Red: 18:50 – 19:50
- Dabeull: 20:00 – 20:50
- Lykke Li: 21:20 – 22:10
- Dijon: 22:40 – 23:30
- Turnstile: 00:05 – 01:00
- Disclosure: 02:40 – 03:55
Sahara
- Bad Gal Gali: 18:30 – 19:35
- Youna: 19:45 – 20:35
- HUGEL: 20:50 – 21:50
- Marlon Hoffstadt: 22:15 – 23:15
- KATSEYE: 00:00 – 00:45
- Levity: 01:15 – 02:20
- Swae Lee: 02:50 – 03:40
- Sexyy Red: 04:05 – 04:55
Mojave
- Central Cee: 21:30 – 22:15
- Devo: 22:45 – 23:40
- Moby: 00:10 – 01:00
- Ethel Cain: 02:45 – 03:35
- Blood Orange: 04:00 – 04:55
Sábado - 18/04
Coachella Stage
- Record Safari: 20:10 – 21:15
- Addison Rae: 21:25 – 22:20
- GIVĒON: 23:00 – 23:50
- The Strokes: 01:00 – 02:10
- Justin Bieber: 03:25
Outdoor Theatre
- Alex G: 21:10 – 22:00
- SOMBR: 23:05 – 23:55
- Labrinth: 00:30 – 01:25
- David Byrne: 02:25 – 03:25
Gobi
- Luísa Sonza: 21:10 – 21:50
- Geese: 22:15 – 23:00
- Davido: 23:50 – 00:35
- BIA: 01:00 – 01:45
- Morat: 02:10 – 03:00
Mojave
- Kacey Musgraves: 19:00 – 19:50
- Fujii Kaze: 20:30 – 21:20
- Taemin: 23:30 – 00:20
- PinkPantheress: 00:55 – 01:45
- Interpol: 02:15 – 03:15
Yuma
- SOSA: 22:45 – 00:15
- Bedouin: 00:15 – 01:45
- Boys Noize: 01:45 – 03:00
- Armin van Buuren x Adam Beyer: 03:00 – 04:55
Domingo - 17/04
Coachella Stage
- Wet Leg: 20:45 – 21:30
- Major Lazer: 22:10 – 23:10
- Young Thug: 23:50 – 00:40
- KAROL G: 02:10
Outdoor Theatre
- Foster the People: 22:45 – 23:40
- Laufey: 00:45 – 01:45
- BIGBANG: 02:30 – 03:30
Sahara
- Duke Dumont: 22:10 – 23:10
- Mochakk: 23:25 – 00:25
- Subtronics: 01:05 – 02:05
- Kaskade: 02:50 – 03:55
Mojave
- Iggy Pop: 23:10 – 00:10
- FKA twigs: 00:45 – 02:00
Quasar
- Linska: 20:00 – 22:00
- LP Giobbi: 22:00 – 00:00
- Sara Landry’s Blood Oath: 00:00 – 02:00