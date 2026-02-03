Marketing

Coachella 2026: Aperol sorteia viagem com tudo pago para o festival nos EUA

Ação de marketing leva um consumidor e acompanhante ao festival, com passagens, hospedagem e ingressos incluídos

Aperol leva estratégia de marca ao Coachella com sorteio de viagem em 2026 (Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14h37.

A Aperol lançou uma ação promocional que levará um consumidor e um acompanhante ao Coachella Valley Music and Arts Festival de 2026. O sorteio prevê uma viagem com passagens, hospedagem, ingressos e brindes para o segundo fim de semana do festival, entre 17 e 19 de abril, na Califórnia (EUA).

A iniciativa faz parte do conceito “Leve como o Pôr do Sol” e integra a estratégia da marca de ampliar sua presença em grandes festivais internacionais. Além da viagem, a Aperol prevê uma ativação no evento, com estande próprio voltado ao consumo do drink Aperol Spritz durante o festival.

Criada em 1919, na Itália, a Aperol integra o portfólio do Grupo Campari, que reúne mais de 50 marcas e atua em mais de 190 países. Fundado em 1860, o grupo tem sede em Milão e cerca de 4.900 funcionários.

Segundo Vinicius Löw, diretor de marketing do Grupo Campari no Brasil, a escolha do Coachella está ligada ao papel do evento como plataforma cultural. “O Coachella é mais do que um festival; é um palco de tendências, arte e encontros. Queremos que nossos consumidores vivam essa experiência com a leveza e o otimismo que a marca representa”, afirma.

Como participar da ação

O período de inscrições vai de 3 de fevereiro a 3 de março de 2026. Para participar, é necessário acessar o site da promoção, preencher os dados solicitados e seguir os perfis oficiais da marca nas redes sociais.

Cada participante receberá um número da sorte. O sorteio está previsto para 9 de março e será realizado pela Caixa Econômica Federal, conforme regulamento disponível na plataforma da ação.

A presença no Coachella inclui um espaço exclusivo da marca no festival, que funcionará como ponto de encontro para o público e base da ativação. A ação reforça a estratégia global da Aperol de associar o produto a experiências presenciais ligadas à música e a eventos de grande escala.

Coachella 2026

O Coachella Valley Music and Arts Festival acontece anualmente em Indio, na Califórnia, e é considerado um dos principais festivais de música e cultura do mundo. O evento reúne artistas de diferentes gêneros e funciona como plataforma de lançamentos musicais, tendências de moda, comportamento e ativações de marcas globais.

Em 2026, o festival confirmou o retorno de Justin Bieber ao palco do Coachella após nove anos. O cantor, que não se apresenta no evento desde 2017, será uma das atrações do sábado e deve combinar sucessos da carreira com faixas mais recentes. A participação foi anunciada pela organização e pelo próprio artista nas redes sociais.

O line-up mantém o perfil diverso do festival, com nomes da música pop, eletrônica, hip-hop, rock e alternativa. Entre os destaques estão Karol G, The Strokes, Major Lazer, Iggy Pop, Disclosure, Nine Inch Nails, Sabrina Carpenter e Luísa Sonza, que representa o Brasil na programação.

O Coachella 2026 será realizado em dois fins de semana, nos dias 10 a 12 e 17 a 19 de abril, com expectativa de grandes produções audiovisuais e alta presença de marcas em ações de patrocínio e experiência.

