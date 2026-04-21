É hoje! Como funciona a votação e o que esperar da grande final do BBB 26

A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 21, a partir das 22h25, logo após a novela Três Graças, na TV Globo e no Globoplay. Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputaram 99 dias de confinamento para chegar até aqui — e apenas um deles levará para casa o maior prêmio da história do reality.

Como funciona a votação

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Lembrando que, agora, a votação é para escolher o vencedor.

Como será o ao vivo

Tadeu Schmidt deixa o estúdio para comandar a final diretamente da casa, ao lado dos finalistas. No gramado, todos os ex-participantes da edição se reúnem para acompanhar o anúncio do campeão — ainda não se sabe como ficam os desclassificados.

A noite conta com VTs especiais com os melhores momentos da temporada e as trajetórias do trio finalista. Para embalar a celebração, o DJ Alok comanda um show de música e luzes direto da casa, com sucessos como "Hear Me Now" e "Meu Pedaço de Pecado", de João Gomes. Os apresentadores da #RedeBBB e humoristas do reality também marcam presença.

O prêmio

O vencedor recebe R$ 5,44 milhões — o maior valor já oferecido em todas as 26 temporadas do programa. Independentemente do resultado, os três finalistas já garantiram um apartamento no valor de R$ 270 mil, oferecido por um dos patrocinadores da edição.

A Globo não divulgou os valores destinados ao segundo e ao terceiro colocados. Além do apartamento, eles saem com o que acumularam no Ganha-Ganha — a dinâmica semanal em que os brothers podiam juntar dinheiro ou trocar por informações de jogo. Ana Paula acumulou R$ 50 mil, enquanto Juliano e Milena ficaram com R$ 30 mil cada.

O que vem depois da final

A cobertura do encerramento se estende por mais de 24 horas. Logo após a consagração do campeão, Ana Clara e Ed Gama entram na casa para entrevistas exclusivas com o vencedor e os finalistas no Big Show — A Invasão, no Multishow. No dia 22, às 22h30, a dupla debate os momentos mais marcantes e os planos futuros dos participantes no Big Show — Reencontro.

No Gshow e no Globoplay, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro recebem os brothers no Bate-Papo BBB para um balanço do confinamento logo após o anúncio do vencedor. No dia seguinte, a partir das 17h, o Prêmio Gshow BBB reúne todos os brothers e sisters em uma cerimônia ao vivo para reverem momentos marcantes do reality e receberem troféus.