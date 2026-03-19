Lollapalooza: quantos artistas cancelaram? Veja como pedir reembolso

O Lollapalooza 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Muitos fãs estão ansiosos para curtir as diversas atrações do festival, mas antes de saírem de casa sempre surgem dúvidas sobre os shows e possíveis cancelamentos.

Nesta edição, o Lollapalooza traz artistas de variados estilos, especialmente Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator, Skrillex, Chappell Roan e Katseye.

No entanto, algumas atrações confirmadas cancelaram a participação no festival no início do ano.

Quem já está contando os dias? O #LollaBR 2026 está quase aí! 🔥

Falta pouco para curtir esse line dos sonhos ao vivo. Ainda dá tempo de garantir o seu lugar: https://t.co/YPRYbWN09e pic.twitter.com/I6kw2MVSyq — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 3, 2026

As baixas da edição de 2026

A primeira baixa ocorreu em setembro do ano passado, quando Lola Young interrompeu a turnê após um colapso em apresentação nos Estados Unidos. Na sequência, d4vd também foi retirado da programação em meio a uma investigação policial. Já em janeiro de 2026, o músico The Dare também cancelou seu show no festival.

Para substituir Young e d4vd, a organização anunciou Blood Orange e Ruel para o dia 20 de março, na abertura da 13ª edição do festival. A terceira baixa não foi substituída.

Como pedir reembolso do ingresso do Lollapalooza?

Se a atração principal de um dos dias do festival for cancelada ou substituída por qualquer motivo, o ingresso para essa data continuará válido. O cliente poderá decidir se deseja comparecer ou não.

Caso opte por ir ao evento, deverá apresentar o mesmo ingresso na entrada, sem direito a reembolso do valor pago. Se preferir não comparecer, poderá solicitar o reembolso do valor de face do ingresso dentro do prazo estipulado pela organização, seguindo as instruções fornecidas para esse processo.

Não haverá reembolso para clientes que já tenham acessado o evento ou utilizado o ingresso de qualquer forma.

Se a data de um dos dias do evento for alterada, o ingresso correspondente será automaticamente válido para a nova data estabelecida. Caso o cliente não possa comparecer no dia remarcado, poderá solicitar o reembolso dentro de até 30 dias úteis após a divulgação das orientações da organização do evento.

É possível cancelar o ingresso para o Lollapalooza?

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o pedido pode ser cancelado diretamente na conta do cliente em até 7 dias corridos, a partir da data da compra. Após esse período, não será possível solicitar o cancelamento ou a devolução, exceto nos casos previstos na legislação vigente.