Vai chover no Lollapalooza 2026? Veja a previsão para os três dias de festival

O Lollapalooza 2026 acontece entre sexta-feira, 20, e domingo, 22, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com previsão de dias quentes e presença de sol ao longo do festival. Há possibilidade de chuva, mas de forma isolada, em um cenário mais estável do que em edições anteriores marcadas por lama e temporais.

Ao longo dos três dias, o clima no Lollapalooza deve alternar entre períodos de sol e maior nebulosidade, com pancadas passageiras em alguns momentos. A tendência predominante, no entanto, é de tempo firme durante boa parte do evento, sobretudo nos horários dos principais shows.

A previsão indica maior chance de chuva na sexta-feira, 20, e no sábado, 21, com registros isolados no período da tarde — condição típica desta época do ano na capital paulista.

As temperaturas devem variar entre 18 °C e 27 °C, com sensação de calor ao longo do dia e aumento de nuvens em alguns períodos, sem expectativa de instabilidade prolongada.

No domingo, 22, o cenário é mais estável, com variação de nuvens e ausência de chuva. Durante a noite, a tendência é de tempo firme nos três dias.

Previsão do tempo para o Lollapalooza 2026

O clima no Autódromo de Interlagos deve seguir padrão semelhante ao longo do fim de semana, com calor durante o dia e mudanças pontuais nas condições do tempo.

Sexta-feira

Mínima de 18 °C e máxima de 27 °C, com sol entre muitas nuvens e pancadas isoladas à tarde. À noite, o tempo segue nublado, sem chuva.

Mínima de 18 °C e máxima de 27 °C, com sol entre muitas nuvens e pancadas isoladas à tarde. À noite, o tempo segue nublado, sem chuva. Sábado

Temperaturas entre 18 °C e 26 °C, com sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva passageira durante a tarde. À noite, céu com muitas nuvens.

Temperaturas entre 18 °C e 26 °C, com sol, aumento de nuvens e possibilidade de chuva passageira durante a tarde. À noite, céu com muitas nuvens. Domingo

Mínima de 18 °C e máxima de 26 °C, com sol entre nuvens e períodos de céu mais fechado, sem previsão de chuva.

Lollapalooza 2026: datas e atrações

O festival acontece entre os dias 20 e 22 de março, com abertura dos portões às 11h e início das apresentações por volta do meio-dia.

Entre os destaques, a sexta-feira conta com Doechii, Deftones e Sabrina Carpenter. No sábado, sobem ao palco Chappell Roan e Skrillex. Já o domingo reúne Djo, Addison Rae, Lorde e Tyler, the Creator.