Roda gigante, pelúcia e fita cassete: a estratégia das marcas no Lollapalooza 2026

Lollapalooza 2026: marcas investem em experiências para engajar o público. ( Daniel Deák/ SPTuris)
Repórter
Publicado em 20 de março de 2026 às 11h55.
Antes mesmo do primeiro show, a disputa no Lollapalooza Brasil 2026 já começa fora dos palcos. Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival volta a concentrar investimentos de marcas que buscam visibilidade e conexão com o público em um dos ambientes mais disputados do calendário de eventos.
Em meio a shows de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, The Creator e Lorde, as ativações vão de experiências com realidade virtual à distribuição de brindes e serviços dentro do evento, em uma disputa direta pela atenção do público.
Com cerca de 600 mil m², quatro palcos e mais de 70 atrações ao longo de aproximadamente 36 horas de programação, o festival mantém o porte das edições anteriores e se consolida como um dos principais ambientes de ativação de marca no país. A expectativa é reunir 46 empresas entre patrocinadoras e apoiadoras, com dezenas de ações espalhadas pelo autódromo.
Na edição passada, o evento recebeu cerca de 240 mil pessoas e contou com 44 marcas e 47 ativações. Para 2026, a projeção é de novo impacto em setores como turismo, hospedagem, alimentação e transporte, além do varejo.
A Budweiser ocupa um espaço de 750 metros quadrados com foco na experiência musical. O principal destaque é a Bud Mixtape Factory, cabine onde o público pode gravar mensagens ou trechos de músicas em um mini gravador inspirado em fitas cassete. Ao final, o conteúdo é entregue em formato físico e digital, além de funcionar como acessório portátil.
A marca também estrutura uma arquibancada com vista para o palco Budweiser e um bar com sistema de autoatendimento equipado com torneiras de Budweiser e Bud Zero. Complementando a operação, o Palco Bud Zero recebe DJs nos intervalos das apresentações. Fora do autódromo, bares parceiros realizam ações de aquecimento com promoções antes da entrada do público.
No sétimo ano como patrocinador máster, o Bradesco estrutura uma operação que acompanha toda a jornada do público. No festival, o espaço de 200 m² conta com rooftop, áreas para fotos e experiências interativas. Entre as ativações estão o “Faça seu Mix”, que permite criar músicas e capas de álbum personalizadas, e o “Tempo Challenge”, desafio musical inspirado na trend da Whitney Houston nas redes sociais.
O espaço também conta com o “Bra Coffee”, sistema de recompensas em que o público acumula pontos para trocar por produtos. O banco mantém ainda oito pontos de hidratação gratuita e distribui squeezes colecionáveis. Entre os brindes estão chaveiros, buckets, leques e porta-jaquetas.
A Flying Fish estreia no festival com patrocínio de palco e ativações conectadas ao conceito de “sabor do inesperado”. A estratégia começa antes do evento, com sideshows em São Paulo e ações em bares e pontos de venda.
Durante o festival, a marca opera um espaço cenográfico com estrutura em formato de piscina, DJs e áreas voltadas à produção de conteúdo. A presença também se estende ao trajeto do público até o autódromo, com ações de experimentação próximas a estações de metrô.
Patrocinadora master, a Fiat leva um estande de 175 m² com foco em experiências interativas. Entre as ativações está o “Stage Diving – Quem é fã se joga”, em que o participante salta em uma piscina de espuma e recebe um GIF animado da ação.
Outra dinâmica é o “Fãsômetro”, cabine que mede a intensidade do grito do público por meio de sensores de áudio e luz. Já o “Led Floor Game” propõe um jogo interativo no chão de LED, enquanto a “Galeria Fiat 50 anos” permite criar fotos temáticas com modelos históricos da marca. Fora do estande, a Fiat oferece uma área de descanso com carregadores de celular e a ação “Carona Fiat”, que transporta o público em veículos da marca até o palco Perry’s by Fiat. Durante o festival, brindes exclusivos são distribuídos aos participantes das ativações.
Em um estande de 350 m², localizado em frente ao Palco Samsung Galaxy, a marca convida o público a testar, na prática, os recursos da câmera do Galaxy S26 Ultra durante o festival.
A proposta é transformar o próprio evento em cenário de produção. No gramado, ativações como os Balanços Samsung e cenários interativos incentivam fotos e vídeos com diferentes ângulos e movimentos, explorando funcionalidades como o zoom de até 100x.
Outro destaque é a roda-gigante da marca, que oferece vista panorâmica do festival e permite registros do alto com o dispositivo. No Lolla Lounge, a Samsung mantém uma área exclusiva para convidados, com fotógrafos profissionais e estrutura dedicada à produção de conteúdo. A marca também estimula o compartilhamento nas redes sociais, com distribuição de brindes para quem publicar registros feitos durante as ativações.
No estande principal da Vivo, o público participa do “Exagerados VR Tour”, experiência com óculos de realidade virtual que simula uma jornada pelos bastidores do festival, incluindo camarins, áreas exclusivas e chegada ao palco.
O espaço reúne ainda ativações de conteúdo, como fotos com aplicação em pôsteres digitais personalizados e um ambiente para registro de histórias de fãs. A marca também oferece customização de bags com artistas de caligrafia e distribuição dos “la vivinhos”, bonecos de pelúcia com elementos da campanha.
A estrutura inclui áreas de descanso, pontos de recarga de celular e o “Exagerados Lounge”, reservado a clientes, com transmissão de shows, espaço para produção de looks e snacks. A Vivo também instala “charge boxes” pelo gramado, com identidade visual adaptada aos headliners de cada dia.
A Coca-Cola aposta em uma pista de dança sensorial que transforma a energia do público em parte do espetáculo. Por meio de sensores, a estrutura monitora a intensidade da pista em tempo real e, nos momentos de maior engajamento, destrava ativações especiais, como ações de sampling e a exibição do público nos telões do estande.
O espaço também contará com mais de 27 horas de programação musical própria, com curadoria da Billboard Brasil, incluindo shows e DJs ao longo dos três dias. Entre os nomes confirmados estão Melody, MC Livinho e Àttooxxá, além de apresentações com bailarinos do projeto de Pedro Sampaio. Na entrada, um cubo espelhado inspirado nas bolhas de Coca-Cola funciona como ponto instagramável para registro de conteúdo. Já entre os brindes, a marca oferecerá hidratante labial da linha Carmed + Coca-Cola e uma mini bag charm.
A Johnnie Walker aposta em uma experiência interativa centrada na música para ativar sua presença no Lollapalooza Brasil 2026. No estande, o público participa de um quiz inspirado em tendências digitais, que identifica preferências musicais e transforma o ambiente em tempo real, com mudanças de iluminação, atmosfera e até do set de DJs. A proposta é criar uma experiência personalizada, em que a interação dos visitantes influencia diretamente o espaço.
Como parte da ativação, os participantes recebem um copo exclusivo com o Go Go Highball, drink oficial do festival inspirado em Sabrina Carpenter. A marca também disponibiliza uma estação de autosserviço com diferentes coquetéis e promove a venda de bebidas em circulação pelo gramado, facilitando o acesso durante os shows.
Sadia: operação ampliada e experiência com conteúdo
A Sadia participa pelo quinto ano consecutivo como fornecedora de alimentos. O estande de dois andares reúne DJ, fotógrafos, degustação de produtos e cenários para fotos, além de área dedicada à produção de conteúdo com influenciadores. Ao final da experiência, o público recebe um leque do mascote Lek Trek.
A operação inclui 24 tendas e mais de 150 vendedores ambulantes, com itens como Pop Nuggets, Pop Burger, Pop Dog e o Balde Crocantudo, além de outras opções do cardápio.
A Hellmann’s mantém a estratégia de edições anteriores com estações de “open molho” posicionadas em três pontos do festival. Nessas áreas, o público pode adicionar gratuitamente produtos da linha Supreme aos alimentos consumidos no evento.
A Cielo, responsável pelas transações do evento, leva ao Lolla Comfort um estande inspirado na cultura de boteco. A ativação inclui o “Caixa da Resenha”, desafio em que o público precisa identificar músicas em poucos segundos.
Os participantes recebem brindes como porta-copos e ímãs temáticos. A empresa também disponibiliza 1.500 terminais de pagamento e utiliza o evento como base para análise de comportamento de consumo em tempo real.
A OpenAI estreia no evento com uma versão especial do ChatGPT integrada à experiência do festival. A ferramenta funciona como um assistente digital, permitindo ao público organizar a agenda de shows, montar roteiros entre palcos e descobrir artistas com base em preferências musicais.
O recurso também auxilia na logística dentro do evento, respondendo dúvidas sobre horários e deslocamentos, com acesso disponível no site da plataforma e no aplicativo oficial do Lollapalooza Brasil.
A Neve aposta em uma ativação centrada em conveniência dentro do festival, com a instalação de um banheiro premium no Lolla Lounge by Vivo. O espaço recebe ambientação própria, fragrância exclusiva e produtos da marca. Além do espaço, a marca leva para o evento o personagem Alfredo em uma dinâmica interativa baseada em comandos de voz, em que o público participa de um desafio para desbloquear brindes.
Entre os itens distribuídos estão capas de celular à prova d’água, nécessaires e palhetas personalizadas. A ativação inclui ainda registro automático de fotos e vídeos via QR Code e distribuição de lenços umedecidos portáteis no gramado ao longo dos três dias.