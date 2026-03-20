Roda gigante, pelúcia e fita cassete: a estratégia das marcas no Lollapalooza 2026

Antes mesmo do primeiro show, a disputa no Lollapalooza Brasil 2026 já começa fora dos palcos. Marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival volta a concentrar investimentos de marcas que buscam visibilidade e conexão com o público em um dos ambientes mais disputados do calendário de eventos.

Em meio a shows de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, The Creator e Lorde, as ativações vão de experiências com realidade virtual à distribuição de brindes e serviços dentro do evento, em uma disputa direta pela atenção do público.

Com cerca de 600 mil m², quatro palcos e mais de 70 atrações ao longo de aproximadamente 36 horas de programação, o festival mantém o porte das edições anteriores e se consolida como um dos principais ambientes de ativação de marca no país. A expectativa é reunir 46 empresas entre patrocinadoras e apoiadoras, com dezenas de ações espalhadas pelo autódromo.

Na edição passada, o evento recebeu cerca de 240 mil pessoas e contou com 44 marcas e 47 ativações. Para 2026, a projeção é de novo impacto em setores como turismo, hospedagem, alimentação e transporte, além do varejo.

Ativações que vão além dos shows

Budweiser: gravação de mixtapes e estrutura dedicada à música

A Budweiser ocupa um espaço de 750 metros quadrados com foco na experiência musical. O principal destaque é a Bud Mixtape Factory, cabine onde o público pode gravar mensagens ou trechos de músicas em um mini gravador inspirado em fitas cassete. Ao final, o conteúdo é entregue em formato físico e digital, além de funcionar como acessório portátil.

A marca também estrutura uma arquibancada com vista para o palco Budweiser e um bar com sistema de autoatendimento equipado com torneiras de Budweiser e Bud Zero. Complementando a operação, o Palco Bud Zero recebe DJs nos intervalos das apresentações. Fora do autódromo, bares parceiros realizam ações de aquecimento com promoções antes da entrada do público.

Bradesco: jornada completa, rooftop e recompensas

No sétimo ano como patrocinador máster, o Bradesco estrutura uma operação que acompanha toda a jornada do público. No festival, o espaço de 200 m² conta com rooftop, áreas para fotos e experiências interativas. Entre as ativações estão o “Faça seu Mix”, que permite criar músicas e capas de álbum personalizadas, e o “Tempo Challenge”, desafio musical inspirado na trend da Whitney Houston nas redes sociais.

O espaço também conta com o “Bra Coffee”, sistema de recompensas em que o público acumula pontos para trocar por produtos. O banco mantém ainda oito pontos de hidratação gratuita e distribui squeezes colecionáveis. Entre os brindes estão chaveiros, buckets, leques e porta-jaquetas.

Flying Fish: estreia com palco e presença na cidade

A Flying Fish estreia no festival com patrocínio de palco e ativações conectadas ao conceito de “sabor do inesperado”. A estratégia começa antes do evento, com sideshows em São Paulo e ações em bares e pontos de venda.

Durante o festival, a marca opera um espaço cenográfico com estrutura em formato de piscina, DJs e áreas voltadas à produção de conteúdo. A presença também se estende ao trajeto do público até o autódromo, com ações de experimentação próximas a estações de metrô.

Fiat: interatividade, jogos e mobilidade dentro do festival

Patrocinadora master, a Fiat leva um estande de 175 m² com foco em experiências interativas. Entre as ativações está o “Stage Diving – Quem é fã se joga”, em que o participante salta em uma piscina de espuma e recebe um GIF animado da ação.

Outra dinâmica é o “Fãsômetro”, cabine que mede a intensidade do grito do público por meio de sensores de áudio e luz. Já o “Led Floor Game” propõe um jogo interativo no chão de LED, enquanto a “Galeria Fiat 50 anos” permite criar fotos temáticas com modelos históricos da marca. Fora do estande, a Fiat oferece uma área de descanso com carregadores de celular e a ação “Carona Fiat”, que transporta o público em veículos da marca até o palco Perry’s by Fiat. Durante o festival, brindes exclusivos são distribuídos aos participantes das ativações.

Samsung: conteúdo, câmera e vista privilegiada

Em um estande de 350 m², localizado em frente ao Palco Samsung Galaxy, a marca convida o público a testar, na prática, os recursos da câmera do Galaxy S26 Ultra durante o festival.

A proposta é transformar o próprio evento em cenário de produção. No gramado, ativações como os Balanços Samsung e cenários interativos incentivam fotos e vídeos com diferentes ângulos e movimentos, explorando funcionalidades como o zoom de até 100x.

Outro destaque é a roda-gigante da marca, que oferece vista panorâmica do festival e permite registros do alto com o dispositivo. No Lolla Lounge, a Samsung mantém uma área exclusiva para convidados, com fotógrafos profissionais e estrutura dedicada à produção de conteúdo. A marca também estimula o compartilhamento nas redes sociais, com distribuição de brindes para quem publicar registros feitos durante as ativações.

McDonald’s: Méquiland e integração com cultura pop

No Autódromo de Interlagos, a marca instala a Méquiland, espaço de cerca de 3.000 m² que reúne restaurante, ativações e áreas de convivência. O local concentra experiências interativas e ações do programa Meu Méqui, como criação de adesivos personalizados, distribuição de brindes, como um cordão de celular com pingente surpresa e mecânicas de engajamento via QR Code, que oferecem pontos extras aos participantes. A operação inclui ainda quiosques de McFritas espalhados pelo festival.

Vivo: realidade virtual, fandoms e personalização

No estande principal da Vivo, o público participa do “Exagerados VR Tour”, experiência com óculos de realidade virtual que simula uma jornada pelos bastidores do festival, incluindo camarins, áreas exclusivas e chegada ao palco.

O espaço reúne ainda ativações de conteúdo, como fotos com aplicação em pôsteres digitais personalizados e um ambiente para registro de histórias de fãs. A marca também oferece customização de bags com artistas de caligrafia e distribuição dos “la vivinhos”, bonecos de pelúcia com elementos da campanha.

A estrutura inclui áreas de descanso, pontos de recarga de celular e o “Exagerados Lounge”, reservado a clientes, com transmissão de shows, espaço para produção de looks e snacks. A Vivo também instala “charge boxes” pelo gramado, com identidade visual adaptada aos headliners de cada dia.

Coca-Cola: pista de dança sensorial e brindes colecionáveis

A Coca-Cola aposta em uma pista de dança sensorial que transforma a energia do público em parte do espetáculo. Por meio de sensores, a estrutura monitora a intensidade da pista em tempo real e, nos momentos de maior engajamento, destrava ativações especiais, como ações de sampling e a exibição do público nos telões do estande.

O espaço também contará com mais de 27 horas de programação musical própria, com curadoria da Billboard Brasil, incluindo shows e DJs ao longo dos três dias. Entre os nomes confirmados estão Melody, MC Livinho e Àttooxxá, além de apresentações com bailarinos do projeto de Pedro Sampaio. Na entrada, um cubo espelhado inspirado nas bolhas de Coca-Cola funciona como ponto instagramável para registro de conteúdo. Já entre os brindes, a marca oferecerá hidratante labial da linha Carmed + Coca-Cola e uma mini bag charm.

Johnnie Walker: drink temático e DJs

A Johnnie Walker aposta em uma experiência interativa centrada na música para ativar sua presença no Lollapalooza Brasil 2026. No estande, o público participa de um quiz inspirado em tendências digitais, que identifica preferências musicais e transforma o ambiente em tempo real, com mudanças de iluminação, atmosfera e até do set de DJs. A proposta é criar uma experiência personalizada, em que a interação dos visitantes influencia diretamente o espaço.

Como parte da ativação, os participantes recebem um copo exclusivo com o Go Go Highball, drink oficial do festival inspirado em Sabrina Carpenter. A marca também disponibiliza uma estação de autosserviço com diferentes coquetéis e promove a venda de bebidas em circulação pelo gramado, facilitando o acesso durante os shows.

Sadia: operação ampliada e experiência com conteúdo

A Sadia participa pelo quinto ano consecutivo como fornecedora de alimentos. O estande de dois andares reúne DJ, fotógrafos, degustação de produtos e cenários para fotos, além de área dedicada à produção de conteúdo com influenciadores. Ao final da experiência, o público recebe um leque do mascote Lek Trek.

A operação inclui 24 tendas e mais de 150 vendedores ambulantes, com itens como Pop Nuggets, Pop Burger, Pop Dog e o Balde Crocantudo, além de outras opções do cardápio.

Hellmann’s: estações abertas de molhos

A Hellmann’s mantém a estratégia de edições anteriores com estações de “open molho” posicionadas em três pontos do festival. Nessas áreas, o público pode adicionar gratuitamente produtos da linha Supreme aos alimentos consumidos no evento.

Cielo: boteco, dados e interação

A Cielo, responsável pelas transações do evento, leva ao Lolla Comfort um estande inspirado na cultura de boteco. A ativação inclui o “Caixa da Resenha”, desafio em que o público precisa identificar músicas em poucos segundos.

Os participantes recebem brindes como porta-copos e ímãs temáticos. A empresa também disponibiliza 1.500 terminais de pagamento e utiliza o evento como base para análise de comportamento de consumo em tempo real.

OpenAI: planejamento e navegação no festival

A OpenAI estreia no evento com uma versão especial do ChatGPT integrada à experiência do festival. A ferramenta funciona como um assistente digital, permitindo ao público organizar a agenda de shows, montar roteiros entre palcos e descobrir artistas com base em preferências musicais.

O recurso também auxilia na logística dentro do evento, respondendo dúvidas sobre horários e deslocamentos, com acesso disponível no site da plataforma e no aplicativo oficial do Lollapalooza Brasil.

Neve: banheiro premium e ativações com foco em cuidado

A Neve aposta em uma ativação centrada em conveniência dentro do festival, com a instalação de um banheiro premium no Lolla Lounge by Vivo. O espaço recebe ambientação própria, fragrância exclusiva e produtos da marca. Além do espaço, a marca leva para o evento o personagem Alfredo em uma dinâmica interativa baseada em comandos de voz, em que o público participa de um desafio para desbloquear brindes.

Entre os itens distribuídos estão capas de celular à prova d’água, nécessaires e palhetas personalizadas. A ativação inclui ainda registro automático de fotos e vídeos via QR Code e distribuição de lenços umedecidos portáteis no gramado ao longo dos três dias.