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Lollapalooza 2026: o que Lorde deve cantar? Veja provável setlist

Cantora sobe ao palco no domingo com repertório que mistura clássicos e faixas recente

Lorde: Show deve reunir sucessos da carreira e músicas do novo álbum “Virgin” (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)

Lorde: Show deve reunir sucessos da carreira e músicas do novo álbum “Virgin” (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 06h04.

Lorde é uma das atrações mais aguardadas do Lollapalooza Brasil 2026. A cantora se apresenta no domingo, 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O show está previsto para acontecer no Palco Samsung Galaxy, a partir das 20h10. Esta será a segunda vez da artista no festival, após sua passagem em 2014.

O repertório deve mesclar diferentes fases da carreira. A expectativa é de que Lorde inclua músicas do álbum mais recente, “Virgin”, além de sucessos que marcaram sua trajetória.

As novas faixas refletem um momento mais pessoal da cantora, com temas ligados à identidade e vivências recentes. Ao mesmo tempo, o público pode esperar hits conhecidos que costumam marcar presença nos shows.

A seleção é baseada nos shows mais recentes feitos pela artista na América do Sul, especialmente nos Lollapaloozas Chile e Argentina.

Provável setlist de Lorde no Lollapalooza 2026

  1. Hammer

  2. Royals

  3. Broken Glass

  4. Buzzcut Season

  5. Favourite Daughter

  6. Perfect Places

  7. Shapeshifter

  8. Current Affairs

  9. Supercut

  10. The Louvre

  11. Liability

  12. Man of the Year

  13. Team

  14. What Was That

  15. Green Light

  16. David

  17. Ribs

Horários e palcos dos shows de domingo

Além do show de Lorde, veja em qual palco e qual o horário dos shows do último dia de Lollapalooza Brasil:

Palco Budweiser

12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival na semana passada. O evento começa nesta sexta e vai até domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.

Mapa do Lollapalooza 2026

Mapa do Lollapalooza 2026 (Divulgação / Lollapalooza)

Horários gerais do festival

Abertura dos portões: 11h

Início dos shows: 12h

Última entrada: 22h30

Encerramento: por volta de 1h

Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaShows-de-música

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