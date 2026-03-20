Lollapalooza 2026: o que Lorde deve cantar? Veja provável setlist

Lorde é uma das atrações mais aguardadas do Lollapalooza Brasil 2026. A cantora se apresenta no domingo, 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O show está previsto para acontecer no Palco Samsung Galaxy, a partir das 20h10. Esta será a segunda vez da artista no festival, após sua passagem em 2014.

O repertório deve mesclar diferentes fases da carreira. A expectativa é de que Lorde inclua músicas do álbum mais recente, “Virgin”, além de sucessos que marcaram sua trajetória.

As novas faixas refletem um momento mais pessoal da cantora, com temas ligados à identidade e vivências recentes. Ao mesmo tempo, o público pode esperar hits conhecidos que costumam marcar presença nos shows.

A seleção é baseada nos shows mais recentes feitos pela artista na América do Sul, especialmente nos Lollapaloozas Chile e Argentina.

Provável setlist de Lorde no Lollapalooza 2026

Hammer Royals Broken Glass Buzzcut Season Favourite Daughter Perfect Places Shapeshifter Current Affairs Supercut The Louvre Liability Man of the Year Team What Was That Green Light David Ribs

Horários e palcos dos shows de domingo

Além do show de Lorde, veja em qual palco e qual o horário dos shows do último dia de Lollapalooza Brasil:

Palco Budweiser

12h45 – Papisa

14h45 – Mundo Livre S/A

16h55 – Djo

19h05 – Turnstile

21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug

13h40 – Nina Maia

15h50 – Royel Otis

18h00 – Addison Rae

20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu

14h45 – Oruã

16h55 – Balu Brigada

19h05 – FBC

21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante

13h00 – Entropia

14h00 – Analu

15h15 – Alirio

16h30 – Idlibra

17h45 – Zopelar

19h00 – RØZ

20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h45 – Peggy Gou

Mapa do festival

O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival na semana passada. O evento começa nesta sexta e vai até domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.

Mapa do Lollapalooza 2026 (Divulgação / Lollapalooza)

Horários gerais do festival

Abertura dos portões: 11h

Início dos shows: 12h

Última entrada: 22h30

Encerramento: por volta de 1h