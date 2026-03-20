Lollapalooza 2026: o que Lorde deve cantar? Veja provável setlist

Lorde: Show deve reunir sucessos da carreira e músicas do novo álbum “Virgin” (Joseph Okpako/WireImage/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de março de 2026 às 06h04.
Lorde é uma das atrações mais aguardadas do Lollapalooza Brasil 2026. A cantora se apresenta no domingo, 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O show está previsto para acontecer no Palco Samsung Galaxy, a partir das 20h10. Esta será a segunda vez da artista no festival, após sua passagem em 2014.
O repertório deve mesclar diferentes fases da carreira. A expectativa é de que Lorde inclua músicas do álbum mais recente, “Virgin”, além de sucessos que marcaram sua trajetória.
As novas faixas refletem um momento mais pessoal da cantora, com temas ligados à identidade e vivências recentes. Ao mesmo tempo, o público pode esperar hits conhecidos que costumam marcar presença nos shows.
A seleção é baseada nos shows mais recentes feitos pela artista na América do Sul, especialmente nos Lollapaloozas Chile e Argentina.
Hammer
Royals
Broken Glass
Buzzcut Season
Favourite Daughter
Perfect Places
Shapeshifter
Current Affairs
Supercut
The Louvre
Liability
Man of the Year
Team
What Was That
Green Light
David
Ribs
Além do show de Lorde, veja em qual palco e qual o horário dos shows do último dia de Lollapalooza Brasil:
12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator
12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde
12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye
12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou
O Lollapalooza 2026 divulgou o mapa oficial do festival na semana passada. O evento começa nesta sexta e vai até domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
A planta do evento mostra a distribuição dos palcos, áreas gastronômicas, espaços de descanso e serviços espalhados pelo circuito do autódromo, que receberá milhares de fãs ao longo dos três dias de shows.
Abertura dos portões: 11h
Início dos shows: 12h
Última entrada: 22h30
Encerramento: por volta de 1h