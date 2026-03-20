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Lollapaloza 2026: por que o Deftones virou tendência entre a Geração Z?

Banda soma mais de 30 milhões de menções no TikTok e lidera paradas, impulsionando nova fase do rock entre os jovens

Deftones: banda surgiu na Califórnia em 1988 (Divulgação/Deftones )

Deftones: banda surgiu na Califórnia em 1988 (Divulgação/Deftones )

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de março de 2026 às 06h01.

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O Deftones retorna ao Brasil no Lollapalooza 2026, onde se apresenta nesta sexta-feira, 20, no Palco Samsung Galaxy, impulsionado por uma nova fase de popularidade entre a Geração Z.

Mesmo distante do auge do nu-metal, no fim dos anos 1990, a banda voltou a ganhar relevância entre jovens que não viveram esse período.

O nu-metal é um subgênero do rock que combina elementos de metal, hip hop e música alternativa, com uso de guitarras distorcidas, batidas marcadas e vocais que alternam entre melodia e agressividade.

O movimento ocorre em paralelo ao crescimento do gênero. Bandas como Limp Bizkit e Korn voltaram a ocupar arenas e aparecer nas paradas musicais. Em setembro de 2025, o Limp Bizkit alcançou o primeiro lugar na Billboard após 25 anos, enquanto o Deftones liderou a categoria de rock.

Crescimento do gênero no TikTok

A redescoberta está associada à circulação de músicas nas redes sociais. Faixas como “Change (In the House of Flies)” e “Cherry Waves” voltaram a ganhar tração no TikTok. As trends com essas músicas acumularam mais de 30 milhões de menções e reproduções.

O repertório da banda, que soma dez álbuns, passou a alcançar novos públicos por meio dessas plataformas. O vocalista Chino Moreno afirmou em uma entrevista ao final do ano passado que o grupo é “maior do que jamais foi” em quase 30 anos de carreira.

A volta da estética dos anos 2000 acompanha o crescimento do gênero. O nu-metal voltou a circular entre jovens ouvintes, impulsionado por referências visuais e sonoras do período.

Em 2027, o álbum Around The Fur (1997) completa 30 anos. Já o lançamento mais recente, private music (2025), mantém a estrutura sonora da banda, com alternância entre momentos de fluidez, angústia, dor, raiva e esperança.

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