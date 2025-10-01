Lollapalooza Brasil 2026 revela calendário dos shows, com Chappel Roan, Sabrina Carpenter e Doechii

A organização do Lollapalooza Brasil revelou a distribuição das apresentações para a edição de 2026, marcada para março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O line-up traz mais de 70 artistas nacionais e internacionais divididos em quatro espaços de apresentação ao longo de três dias.

Destaques da edição

A cantora pop Sabrina Carpenter encabeça o primeiro dia, sexta-feira, 20 de março. O line-up da data inclui ainda a banda de metal alternativo Deftones e a rapper Doechii, vencedora na categoria Melhor Álbum de Rap no Grammy 2025.

Para o sábado, 21, destaque para a estreia brasileira de Chappell Roan, artista que explodiu no cenário pop em 2024 com faixas como "Good luck, babe!" e "Hot to go!". Lewis Capaldi, o trio TV Girl e a banda The Warning completam as principais atrações do dia.

O encerramento no domingo, 22, terá Tyler, The Creator como principal nome. A data também conta com a veterana do pop alternativo Lorde, o girl group Katseye, dono do hit "Gnarly", a banda de rock alternativo Turnstile e Djo.

O investimento necessário para acompanhar o festival varia consideravelmente. A opção mais econômica, o ingresso diário de meia-entrada, sai por R$ 552, enquanto o acesso premium com open bar e open food pode ultrapassar R$ 4.500.

Essa estratégia de precificação segmentada permite que o evento atinja diferentes públicos e maximize a receita por metro quadrado do autódromo.

Confira o calendário completo

Como comprar os ingressos

A comercialização é realizada exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, tanto pelo portal digital quanto no ponto de venda físico localizado no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

A compra presencial apresenta vantagem econômica, pois elimina a taxa de conveniência de 20% cobrada nas transações online.

Confira os preços para cada tipo de ingresso: