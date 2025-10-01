Pop

Lollapalooza Brasil 2026 revela calendário dos shows, com Chappel Roan, Sabrina Carpenter e Doechii

Espalhadas pelo Autódromo de Interlagos, o festival já divulgou as datas em que as mais de 70 atrações se apresentarão em março

Chappell Roan é a headliner do sábado, 21 de março, no Lollapalooza Brasil 2026 ( Kevin Mazur/Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15h29.

A organização do Lollapalooza Brasil revelou a distribuição das apresentações para a edição de 2026, marcada para março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O line-up traz mais de 70 artistas nacionais e internacionais divididos em quatro espaços de apresentação ao longo de três dias.

Destaques da edição

A cantora pop Sabrina Carpenter encabeça o primeiro dia, sexta-feira, 20 de março. O line-up da data inclui ainda a banda de metal alternativo Deftones e a rapper Doechii, vencedora na categoria Melhor Álbum de Rap no Grammy 2025.

Para o sábado, 21, destaque para a estreia brasileira de Chappell Roan, artista que explodiu no cenário pop em 2024 com faixas como "Good luck, babe!" e "Hot to go!". Lewis Capaldi, o trio TV Girl e a banda The Warning completam as principais atrações do dia.

O encerramento no domingo, 22, terá Tyler, The Creator como principal nome. A data também conta com a veterana do pop alternativo Lorde, o girl group Katseye, dono do hit "Gnarly", a banda de rock alternativo Turnstile e Djo.

O investimento necessário para acompanhar o festival varia consideravelmente. A opção mais econômica, o ingresso diário de meia-entrada, sai por R$ 552, enquanto o acesso premium com open bar e open food pode ultrapassar R$ 4.500.

Essa estratégia de precificação segmentada permite que o evento atinja diferentes públicos e maximize a receita por metro quadrado do autódromo.

Confira o calendário completo

Como comprar os ingressos

A comercialização é realizada exclusivamente pela Ticketmaster Brasil, tanto pelo portal digital quanto no ponto de venda físico localizado no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

A compra presencial apresenta vantagem econômica, pois elimina a taxa de conveniência de 20% cobrada nas transações online.

Confira os preços para cada tipo de ingresso:

  • Lolla Pass: Dá acesso aos três dias do festival. O Lolla Pass está disponível para a área geral, Comfort by Bradesco e Lounge by Vivo. Custa R$ 1.056,00 (meia-entrada) e R$ 2.112,53 (inteira).
  • Lolla Day: Dá acesso a um dia do festival (sexta, sábado ou domingo), escolhido no momento da compra. O Lolla Day está disponível para a área geral, Comfort by Bradesco e Lounge by Vivo. Custa R$ 552 (meia-entrada) e R$ 1.104 (inteira).
  • Lolla Comfort Pass: custa R$ 1.623,50 (meia-entrada) a R$ 3.820 (inteira), com direito a acesso a uma área exclusiva do festival, com vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.
  • Lolla Lounge Pass: à venda por R$ 3.512 (meia-entrada) a R$ 4.583,53 (inteira), dá acesso a outra área exclusiva do festival, com open bar, open food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.
Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaFestivaisMúsicaBrasil

Mais de Pop

