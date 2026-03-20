Vai pro Lollapalooza? Veja horários e quando os portões abrem

Lollapalooza: Shows começam cedo e se estendem até a madrugada ( Daniel Deák/ SPTuris)
Redação Exame
Publicado em 20 de março de 2026 às 06h00.
O Lollapalooza Brasil 2026, que começa na próxima sexta-feira, 20, e termina no domingo, 22, já tem cronograma fechado, e quem pretende aproveitar bem o festival precisa chegar cedo. Os portões do Autódromo de Interlagos abrem às 11h nos três dias de evento.
A partir daí, o ritmo é acelerado. Os primeiros shows começam ao meio-dia, espalhados pelos quatro palcos do festival. A programação segue ao longo da tarde e entra pela noite, com os principais nomes ocupando os horários mais nobres, geralmente entre 19h e 23h.
Abertura dos portões: 11h
Início dos shows: 12h
Última entrada: 22h30
Encerramento: por volta de 1h
Ou seja, é praticamente um dia inteiro dentro do evento. Quem chega tarde perde parte relevante da programação.
Os shows acontecem simultaneamente em quatro palcos, o que obriga o público a fazer escolhas. Em muitos casos, atrações relevantes acabam coincidindo.
Depende do objetivo. Chegar cedo no Lollapalooza funciona para quem quer ver artistas menores ou aproveitar melhor a estrutura do festival. Mas, se a ideia for ver os shows maiores e não se cansar tanto, chegar mais tarde pode ser uma opção também.
O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:
Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.