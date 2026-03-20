Vai pro Lollapalooza? Veja horários e quando os portões abrem

O Lollapalooza Brasil 2026, que começa na próxima sexta-feira, 20, e termina no domingo, 22, já tem cronograma fechado, e quem pretende aproveitar bem o festival precisa chegar cedo. Os portões do Autódromo de Interlagos abrem às 11h nos três dias de evento.

A partir daí, o ritmo é acelerado. Os primeiros shows começam ao meio-dia, espalhados pelos quatro palcos do festival. A programação segue ao longo da tarde e entra pela noite, com os principais nomes ocupando os horários mais nobres, geralmente entre 19h e 23h.

Horários gerais do festival

Abertura dos portões: 11h

Início dos shows: 12h

Última entrada: 22h30

Encerramento: por volta de 1h

Ou seja, é praticamente um dia inteiro dentro do evento. Quem chega tarde perde parte relevante da programação.

Os shows acontecem simultaneamente em quatro palcos, o que obriga o público a fazer escolhas. Em muitos casos, atrações relevantes acabam coincidindo.

Vale chegar cedo?

Depende do objetivo. Chegar cedo no Lollapalooza funciona para quem quer ver artistas menores ou aproveitar melhor a estrutura do festival. Mas, se a ideia for ver os shows maiores e não se cansar tanto, chegar mais tarde pode ser uma opção também.

Mapa do evento

O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:

Palco Budweiser

Palco Samsung Galaxy

Palco Perry's

Palco Flying Fish

Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.

Mapa do Lollapalooza 2026 (Divulgação / Lollapalooza)

Line-up do evento

Sexta-feira - 20 de março

Sabrina Carpenter

Deftones

Doechii

Kygo

Interpol

Ben Böhmer

Edson Gomes

Men I Trust

Bunt.

Viagra Boys

DJ Diesel (Shaq)

Horsegiirl

Negra Li

Aline Rocha

Atkö

Scalene

Worst

Terraplana

Stefanie

Bruna Strait

Camila Jun

Sábado - 21 de março

Chappell Roan

Skrillex

Lewis Capaldi

Cypress Hill

Brutalismus 3000

Marina

TV Girl

MU540

Riize

2hollis

NL!NA

Foto em Grupo

The Warning

Hamdi

Febre90s

Agnes Nunes

Varanda

Cidade Dormitório

JadsA

Blackat

Crizin da Z.O.

Marcelin o Brabo

Artur Menezes

Hurricanes

Domingo - 22 de março