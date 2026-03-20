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Vai pro Lollapalooza? Veja horários e quando os portões abrem

Festival em Interlagos começa ao meio-dia, mas o público entra antes

Lollapalooza: Shows começam cedo e se estendem até a madrugada ( Daniel Deák/ SPTuris)

Lollapalooza: Shows começam cedo e se estendem até a madrugada ( Daniel Deák/ SPTuris)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 06h00.

O Lollapalooza Brasil 2026, que começa na próxima sexta-feira, 20, e termina no domingo, 22, já tem cronograma fechado, e quem pretende aproveitar bem o festival precisa chegar cedo. Os portões do Autódromo de Interlagos abrem às 11h nos três dias de evento.

A partir daí, o ritmo é acelerado. Os primeiros shows começam ao meio-dia, espalhados pelos quatro palcos do festival. A programação segue ao longo da tarde e entra pela noite, com os principais nomes ocupando os horários mais nobres, geralmente entre 19h e 23h.

Horários gerais do festival

  • Abertura dos portões: 11h

  • Início dos shows: 12h

  • Última entrada: 22h30

  • Encerramento: por volta de 1h

Ou seja, é praticamente um dia inteiro dentro do evento. Quem chega tarde perde parte relevante da programação.

Os shows acontecem simultaneamente em quatro palcos, o que obriga o público a fazer escolhas. Em muitos casos, atrações relevantes acabam coincidindo.

Vale chegar cedo?

Depende do objetivo. Chegar cedo no Lollapalooza funciona para quem quer ver artistas menores ou aproveitar melhor a estrutura do festival. Mas, se a ideia for ver os shows maiores e não se cansar tanto, chegar mais tarde pode ser uma opção também.

Mapa do evento

O mapa indica a presença de quatro palcos principais distribuídos pelo espaço do Autódromo de Interlagos:

  • Palco Budweiser
  • Palco Samsung Galaxy
  • Palco Perry's
  • Palco Flying Fish

Esses espaços concentram as apresentações musicais do festival e ficam posicionados em diferentes pontos do circuito para facilitar a circulação do público entre os shows.

Mapa do Lollapalooza 2026

Mapa do Lollapalooza 2026 (Divulgação / Lollapalooza)

Line-up do evento

Sexta-feira - 20 de março

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • Bunt.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel (Shaq)
  • Horsegiirl
  • Negra Li
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Sábado - 21 de março

  • Chappell Roan
  • Skrillex
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • TV Girl
  • MU540
  • Riize
  • 2hollis
  • NL!NA
  • Foto em Grupo
  • The Warning
  • Hamdi
  • Febre90s
  • Agnes Nunes
  • Varanda
  • Cidade Dormitório
  • JadsA
  • Blackat
  • Crizin da Z.O.
  • Marcelin o Brabo
  • Artur Menezes
  • Hurricanes

Domingo - 22 de março

  • Tyler, The Creator
  • Lorde
  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Djo
  • Yousuke Yukimatsu
  • FBC
  • Royel Otis
  • Balu Brigada
  • Mundo Livre S/A
  • Róz
  • Zopelar
  • Idlibra
  • Nina Maia
  • Oruã
  • Alírio
  • Papisa
  • Analu
  • Jonabug
  • Entropia
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