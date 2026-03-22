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Lollapalooza 2026: veja possível setlist do show do Katseye

Grupo se apresenta no domingo, 22, e deve levar repertório com 15 músicas baseado em shows recentes na América do Sul

Katseye: grupo foi formado em um reality show por empresas sul-coreanas (Divulgação)

Katseye: grupo foi formado em um reality show por empresas sul-coreanas (Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de março de 2026 às 06h01.

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O KATSEYE se apresenta no Lollapalooza Brasil neste domingo, 22, às 21h30, no palco Flying Fish. O show marca a estreia do grupo no país.

Formado no reality “Dream Academy”, o grupo reúne seis integrantes: Sophia, Lara, Manon, Daniela, Megan e Yoonchae. A competição contou com mais de 120 mil candidatas e foi criada em parceria entre HYBE Corporation e Geffen Records, empresas que gerenciam fenômenos do K-Pop como o grupo BTS.

A formação é internacional, com integrantes dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Suíça e Filipinas. O projeto integra a estratégia da HYBE de expandir o K-Pop para o mercado global.

Desde a estreia, em 2024, o grupo alcançou 32 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O single “Gabriela” entrou no top 50 da Billboard Hot 100, e o grupo foi indicado ao Grammy Awards 2026.

A integrante Manon está afastada temporariamente das atividades por questões de saúde. Os shows na América do Sul estão sendo realizados com cinco integrantes.

Veja provável setlist do show

O repertório abaixo tem como base a apresentação recente do grupo no Lollapalooza Chile no último dia 14 de março:

  • CHAOTIC (com elementos de “Gnarly”)
  • Debut
  • Gameboy
  • I’m Pretty
  • Mean Girls (intro estendida)
  • Tonight I Might (intro estendida)
  • Touch
  • Internet Girl
  • Flame (versão encurtada)
  • Monster High Fright Song (cover de Windy Wagner, com final estendido)
  • Gabriela (com dance break)
  • My Way (intro estendida)
  • M.I.A (outro estendido)
  • Gnarly (com dance break e final estendido)
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