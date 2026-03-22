Lollapalooza 2026: veja possível setlist do show do Katseye

O KATSEYE se apresenta no Lollapalooza Brasil neste domingo, 22, às 21h30, no palco Flying Fish. O show marca a estreia do grupo no país.

Formado no reality “Dream Academy”, o grupo reúne seis integrantes: Sophia, Lara, Manon, Daniela, Megan e Yoonchae. A competição contou com mais de 120 mil candidatas e foi criada em parceria entre HYBE Corporation e Geffen Records, empresas que gerenciam fenômenos do K-Pop como o grupo BTS.

A formação é internacional, com integrantes dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Suíça e Filipinas. O projeto integra a estratégia da HYBE de expandir o K-Pop para o mercado global.

Desde a estreia, em 2024, o grupo alcançou 32 milhões de ouvintes mensais no Spotify. O single “Gabriela” entrou no top 50 da Billboard Hot 100, e o grupo foi indicado ao Grammy Awards 2026.

A integrante Manon está afastada temporariamente das atividades por questões de saúde. Os shows na América do Sul estão sendo realizados com cinco integrantes.

Veja provável setlist do show

O repertório abaixo tem como base a apresentação recente do grupo no Lollapalooza Chile no último dia 14 de março: