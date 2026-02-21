Katseye: cantora Manon anuncia pausa temporária na carreira

A cantora Manon Bannerman, do grupo Katseye, anunciou que fará uma pausa temporária na carreira para se dedicar à saúde.

O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira, 20, na plataforma Weverse. Segundo a nota publicada pelo grupo, a decisão foi tomada após “conversas abertas e sinceras”.

Manon fala em cuidar da saúde

Manon, de 23 anos, afirmou aos fãs que está “saudável” e cuidando de si.

“Às vezes as coisas acontecem de maneiras que não controlamos totalmente, mas confio no panorama geral”, escreveu. Ela também agradeceu o apoio dos fãs. "Amo vocês infinitamente e mal posso esperar para vê-los novamente.”

Não há prazo definido para o retorno.

Show no Lollapalooza Brasil

Em comunicado divulgado pelas gravadoras HYBE e Geffen Records, o Katseye afirmou que apoia integralmente a decisão da integrante. “O Katseye segue comprometido em estar presente umas para as outras e para os fãs, que significam tudo para nós”, diz a nota.

O grupo informou ainda que manterá as apresentações já agendadas durante o período de afastamento da cantora.

A pausa acontece a cerca de um mês da estreia do Katseye no Brasil, marcada para 22 de março, no Lollapalooza. Até o momento, não há confirmação sobre a participação de Manon no festival.

Trajetória do Katseye

Formado em 2023 durante o reality “The Debut: Dream Academy”, o sexteto é composto por Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza, Yoonchae Jeung e Manon.

O grupo lançou o primeiro single, “Debut”, em junho de 2024, seguido pelos EPs “SIS (Soft is Strong)” e “Beautiful Chaos”.

Nas últimas semanas, o Katseye se apresentou no Grammy Awards, em Los Angeles, onde foi indicado a melhor artista revelação e melhor performance pop em dupla ou grupo pela música “Gabriela”.