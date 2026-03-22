De cult a US$ 53 milhões: a ascensão inevitável de Tyler, The Creator

Dez anos atrás, Tyler, The Creator já era um nome conhecido dos fãs de rap antenados. O californiano havia conquistado um nicho próprio no gênero com a relevância do coletivo Odd Future, onde colaborava com Earl Sweatshirt. O artista é um dos headliners do Lollapalooza Brasil 2026.

Desde o início, Tyler já atuava também na moda. Com sua marca Golf Wang, lançada em 2011 quando tinha apenas 20 anos, o rapper criou uma linha de streetwear de cores vibrantes e estampas inusitadas, inspirada em seu próprio estilo excêntrico. A marca nunca divulgou seus números oficiais mas, em um freestyle de 2019, Tyler chegou a afirmar que o negócio teria faturado US$ 17 milhões em uma única temporada de 2018.

Apesar de já ser uma figura relevante para a cena, a virada veio em 2017, quando Tyler lançou o álbum "Flower Boy", de onde saiu seu maior hit até hoje: "See You Again", com Kali Uchis. O som mais leve e músicas com estruturas mais próximas ao RnB do projeto levaram o rapper ao mainstream. Desde então, o sucesso na música também foi acompanhado por prosperidade nos negócios.

Em 2025, o rapper faturou estimados US$ 53 milhões apenas com música, o que o colocou na 13ª posição entre os músicos mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes.

Seu álbum "Chromakopia", de 2024, foi indicado ao Grammy de Álbum do Ano, pela primeira vez em sua trajetória, e a Apple Music o elegeu Artista do Ano de 2025.

Tyler the Creator em show do 68th Grammy Awards em Los Angeles (Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy) (Getty Images)

Tyler, The Creator e a moda

A relação de Tyler com a moda antecede sua carreira musical consolidada.

Ainda adolescente, ele já desenhava estampas em papel, digitalizava e imprimia em camisetas usando folhas de transfer. "Lembro de ter 14 anos, desenhando em papel, escaneando e imprimindo em folhas de transfer para colocar em camisetas em branco só para olhar para elas", contou em entrevista de 2016 à Hypebeast.

Aos 13 anos, ele já tinha uma página no Myspace onde divulgava seus desenhos e peças, além das músicas que começava a compor.

A Golf Wang foi construída com a mesma lógica das músicas: cada coleção funciona como um retrato do momento.

"É como uma cápsula do tempo, igual a um álbum", explicou Tyler à Hypebeast.

Os produtos são lançados em drops exclusivos e por tempo limitado - às vezes esgotando em segundos, de acordo com a Forbes.

Paralelamente à Golf Wang, Tyler desenvolveu uma segunda marca de moda: a Golf Le Fleur*, iniciada em 2017 como uma colaboração com a Converse e expandida em 2019 para uma linha de roupas independente.

Golf Le Fleur: linha de luxo de Tyler se destacou com colaborações hypadas (Golf, Le Fleur/Divulgação)

Ao longo dos anos, a linha acumulou colaborações com Lacoste, Louis Vuitton, Schott NYC e a Humanrace de Pharrell Williams. Além das roupas, a linha também desenvolveu sua própria fragrância, a French Waltz.

Apesar do sucesso, em dezembro de 2025, Tyler anunciou pelo Instagram o encerramento das coleções completas de roupas da Le Fleur*. Em uma mensagem de despedida repleta de gratidão aos colaboradores, ele chamou a confecção de roupas de sua "segunda paixão" e concluiu: "Era uma linguagem que eu queria criar, mas agora é hora de diminuir o ritmo da comunicação." Fragrâncias, acessórios e colaborações específicas seguem em atividade.

Parceria com Pharrell Williams e Louis Vuitton

Outro destaque do rapper na moda foi a coleção cápsula para a Louis Vuitton que ele assinou em 2024. Liderada pelo diretor criativo de moda masculina Pharrell Williams, um dos ídolos de longa data de Tyler, a tradicional grife francesa buscava referências mais frescas para seu catálogo.

Louis Vuitton: com a moda masculina comandada por Pharrell Williams, a grife francesa teve uma coleção inteira assinada por Tyler (Louis Vuitton/Divulgação)

A parceria era esperada, já que Pharrell tem créditos em vários álbuns de Tyler ao longo dos anos. Tyler retribuiu com um verso no single "Cash In Cash Out", de 2022.

Mas a coleção, oficialmente chamada de "Louis Vuitton Spring 2024 Men's Capsule by Tyler, The Creator", foi o primeiro projeto de moda completo entre os dois.

Tyler redesenhou à mão o monograma icônico da grife, criando o que chamou de "Craggy Monogram", em tons de baunilha, chocolate e pastel, com rabiscos de seus cachorros espalhados pela estampa.

"Meu foco principal era fazer coisas que eu usaria o tempo todo", disse o rapper em comunicado à GQ. "Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Trabalhar com o time foi tipo 'Big', o filme com Tom Hanks. O Pharrell sempre deixou uma porta aberta pra mim, mas essa eu não esperava."

A admiração entre os dois é antiga: em 2010, Tyler tuitou que as únicas aprovações que queria no mundo eram as de Pharrell e de sua mãe. "Temos um DNA muito parecido. Somos o mesmo arquétipo", disse Williams ao New York Times.

A influência do Odd Future no rap

O Odd Future foi formado em Los Angeles em 2007 e reunia, além de Tyler, nomes como Frank Ocean, Earl Sweatshirt, Syd e Lionel Boyce, atual protagonista da série "The Bear", da FX.

O coletivo não era apenas um grupo de rap. Ele produziu o programa de pegadinhas "Loiter Squad", exibido no Adult Swim por três temporadas e produzido pela mesma empresa por trás do "Jackass".

"Tínhamos 20 anos e mal acreditávamos que nossas piadas idiotas de colégio estavam virando um programa de TV", lembrou Tyler à Hypebeast em 2016.

A estética provocadora rendeu ao grupo uma base de fãs e controvérsias.

O Odd Future chegou a ser banido de turnês no Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia por letras consideradas ofensivas. Em 2015, a então ministra do Interior britânica Theresa May proibiu Tyler de entrar no país por razões semelhantes.

Tyler no cinema

A expansão de Tyler para o audiovisual ganhou um novo capítulo com "Marty Supreme", filme do diretor Josh Safdie estrelado por Timothée Chalamet no papel de um ambicioso jogador de tênis de mesa nos anos 1950.

Tyler aparece em papel coadjuvante na produção foi indicada a nove prêmios do Oscar, incluindo Melhor Filme. "Não há diferença entre as vitrines da loja Golf Wang e um interlúdio de piano no 'Igor'", disse Safdie ao New York Times sobre a integração entre todas as frentes criativas de Tyler.