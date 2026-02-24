Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows de domingo, 22

Último dia do festival termina com Tyler, The Creator, Lorde e Peggy Gou

Tyler, The Creator: cantor se apresenta no terceiro e último dia do Lollapalooza 2026. (Francis Specker/CBS via Getty Images)

Tyler, The Creator: cantor se apresenta no terceiro e último dia do Lollapalooza 2026. (Francis Specker/CBS via Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h57.

O último dia do Lollapalooza Brasil 2026 acontece no domingo, 22 de março, com shows nos quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os portões abrem às 11h, e as apresentações começam ao meio-dia.

O encerramento do Palco Budweiser fica por conta de Tyler, The Creator, após show da banda Turnstile. No Palco Samsung Galaxy, a atração principal da noite é Lorde, que se apresenta depois de Addison Rae.

O domingo também reúne nomes como Djo, Royel Otis e Peggy Gou, que encerra a programação no Palco Perry’s by Fiat.

Domingo, 22: horários e palcos dos shows

O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.

Palco Budweiser

12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou

Lollapalooza 2026

Lollapalooza 2026: veja a programação para o terceiro e último dia de festival. (Divulgação/Lollapalooza)

Acompanhe tudo sobre:Lollapalooza

Mais de Pop

Met Gala 2026: tema da 'noite mais fashion do mundo' é divulgado; veja

Como o CEO dessa gigante de beleza usa o TikTok para criar produtos

Lollapalooza Brasil 2026: confira os horários dos shows de sábado, 21

Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows desta sexta-feira, 20

Mais na Exame

Pop

Met Gala 2026: tema da 'noite mais fashion do mundo' é divulgado; veja

Carreira

Instituto Coca-Cola abre 45 mil vagas e acelera conexão de jovens com o primeiro emprego

Negócios

WhatsApp Business lança IA para PMEs atenderem clientes 24 horas por dia

Mercados

Ibovespa volta aos 191 mil pontos e renova máxima histórica