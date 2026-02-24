Lollapalooza Brasil 2026: veja os horários dos shows de domingo, 22

Tyler, The Creator: cantor se apresenta no terceiro e último dia do Lollapalooza 2026. (Francis Specker/CBS via Getty Images)
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12h57.
O último dia do Lollapalooza Brasil 2026 acontece no domingo, 22 de março, com shows nos quatro palcos do festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os portões abrem às 11h, e as apresentações começam ao meio-dia.
O encerramento do Palco Budweiser fica por conta de Tyler, The Creator, após show da banda Turnstile. No Palco Samsung Galaxy, a atração principal da noite é Lorde, que se apresenta depois de Addison Rae.
O domingo também reúne nomes como Djo, Royel Otis e Peggy Gou, que encerra a programação no Palco Perry’s by Fiat.
O último dia termina com apresentações nos quatro palcos até a noite.
12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator
12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde
12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye
12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alirio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou