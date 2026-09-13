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Lola Young no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Cantora se apresenta no Palco Mundo neste domingo, 13, e deve reunir sucessos recentes e faixas de seus últimos trabalhos

Lola Young: Show está marcado para as 19h10, no Palco Mundo; veja quais músicas podem fazer parte da apresentação (Reprodução / @lolayounggg/Instagram)

Lola Young: Show está marcado para as 19h10, no Palco Mundo; veja quais músicas podem fazer parte da apresentação (Reprodução / @lolayounggg/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04h54.

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Lola Young chega ao Rock in Rio 2026 neste domingo, 13, com um repertório que deve reunir alguns dos maiores sucessos de sua carreira recente. A cantora britânica se apresenta no Palco Mundo às 19h10, antes de Halsey e Twenty One Pilots, que encerrará a programação do palco principal.

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Qual será o setlist de Lola Young no Rock in Rio?

O setlist oficial ainda não foi divulgado. Os shows realizados por Lola ao longo de 2026, porém, ajudam a indicar quais músicas têm mais chances de aparecer na apresentação brasileira.

A apresentação mais recente registrada de Lola Young aconteceu no Reading Festival, na Inglaterra, em 30 de agosto. Na ocasião, a cantora apresentou nove músicas, incluindo faixas de seus dois trabalhos mais recentes.

Com base nos últimos shows da cantora, este é o possível repertório de Lola Young no Rock in Rio:

  • "Wish You Were Dead"
  • "Big Brown Eyes"
  • "One Thing"
  • "Conceited"
  • "d£aler"
  • "Post Sex Clarity"
  • "SPIDERS"
  • "Not Like That Anymore"
  • "Messy"

Quem se apresenta no último dia do Rock in Rio?

O último dia do Rock in Rio conta com uma programação que reúne nomes do pop, rock e música brasileira em diferentes palcos da Cidade do Rock.

No Palco Mundo, a programação começa com o NEXZ, às 16h40. Na sequência, Lola Young se apresenta às 18h50, Ivete Sangalo sobe ao palco às 20h15 e Halsey aparece às 21h35.

O encerramento do festival fica por conta do Twenty One Pilots, que começa seu show às 00h05 e fecha a edição de 2026 do Rock in Rio.

No Palco Sunset, o último dia começa às 15h50, com Carol Biazin convidando Joyce Alane. Às 18h05, é a vez de Joelma, que recebe Viviane Batidão para a apresentação. Mais tarde, às 20h20, Marina Sena sobe ao palco ao lado de Céu. Encerrando a programação do espaço, Zara Larsson se apresenta às 22h55.

Ainda há ingressos disponíveis para domingo, 13?

Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%, e Comfort Zone, também nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%.

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