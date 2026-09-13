Lola Young no Rock in Rio 2026: veja o provável setlist do show

Lola Young: Show está marcado para as 19h10, no Palco Mundo; veja quais músicas podem fazer parte da apresentação (Reprodução / @lolayounggg/Instagram)
Freelancer
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 04h54.
Lola Young chega ao Rock in Rio 2026 neste domingo, 13, com um repertório que deve reunir alguns dos maiores sucessos de sua carreira recente. A cantora britânica se apresenta no Palco Mundo às 19h10, antes de Halsey e Twenty One Pilots, que encerrará a programação do palco principal.
J Balvin no Rock in Rio 2026: veja o possível setlist do show
O setlist oficial ainda não foi divulgado. Os shows realizados por Lola ao longo de 2026, porém, ajudam a indicar quais músicas têm mais chances de aparecer na apresentação brasileira.
A apresentação mais recente registrada de Lola Young aconteceu no Reading Festival, na Inglaterra, em 30 de agosto. Na ocasião, a cantora apresentou nove músicas, incluindo faixas de seus dois trabalhos mais recentes.
Com base nos últimos shows da cantora, este é o possível repertório de Lola Young no Rock in Rio:
O último dia do Rock in Rio conta com uma programação que reúne nomes do pop, rock e música brasileira em diferentes palcos da Cidade do Rock.
No Palco Mundo, a programação começa com o NEXZ, às 16h40. Na sequência, Lola Young se apresenta às 18h50, Ivete Sangalo sobe ao palco às 20h15 e Halsey aparece às 21h35.
O encerramento do festival fica por conta do Twenty One Pilots, que começa seu show às 00h05 e fecha a edição de 2026 do Rock in Rio.
No Palco Sunset, o último dia começa às 15h50, com Carol Biazin convidando Joyce Alane. Às 18h05, é a vez de Joelma, que recebe Viviane Batidão para a apresentação. Mais tarde, às 20h20, Marina Sena sobe ao palco ao lado de Céu. Encerrando a programação do espaço, Zara Larsson se apresenta às 22h55.
Sim. Ainda é possível adquirir ingressos para domingo, 13, no Rock in Rio. Na Ticketmaster, há ingressos disponíveis no setor Gramado, nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%, e Comfort Zone, também nas modalidades Inteira, Meia-Entrada e Benefício Itaú 15%.