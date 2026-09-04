Produtor de 'Harry Potter' revela por que Alfonso Cuarón se recusou a dirigir 'O Cálice de Fogo'

A saída de Alfonso Cuarón da franquia "Harry Potter" aconteceu por uma razão muito mais simples do que muitas teorias de fãs sugeriam: o diretor estava exausto. A informação foi revelada por David Heyman, produtor dos oito filmes da saga, em entrevista ao "Harry Potter: The Official Film Podcast", podcast oficial da franquia, que foi ao ar na última terça-feira, 1º de setembro.

A saída de Cuarón da franquia

Cuarón havia dirigido "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban", lançado em 2004 e considerado um dos filmes mais elogiados da série. Quando chegou o momento de definir o diretor do quarto capítulo, a equipe tentou convencê-lo a permanecer.

A resposta, segundo Heyman, foi bastante direta. "Acho que ele estava exausto. Eu olho para fotos do Alfonso daquela época e ele estava exausto", afirmou Heyman.

A relação entre os dois também ajuda a dimensionar o comentário. Heyman descreveu Cuarón como um de seus melhores amigos e revelou que o cineasta é padrinho de seu filho. Para o produtor, as imagens do período deixam evidente o impacto que a produção de "O Prisioneiro de Azkaban" teve sobre o diretor.

Cuarón seguiu outro caminho depois de deixar a franquia. O diretor retornou ao cinema autoral e, anos mais tarde, conquistou o Oscar de Melhor Diretor por "Gravidade", em 2014, e novamente por "Roma", em 2019.

Chris Columbus também deixou a franquia

A saída de Cuarón teve um precedente. Chris Columbus, responsável pelos dois primeiros filmes, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de 2001, e "Harry Potter e a Câmara Secreta", de 2002, também decidiu não retornar para o capítulo seguinte.

No caso de Columbus, porém, a motivação estava ligada à família. Segundo Heyman, o diretor queria voltar para os Estados Unidos. "Chris Columbus voava de volta para São Francisco todo fim de semana durante a preparação", contou o produtor. Ele explicou que Columbus saía na sexta-feira à noite e retornava no domingo para estar novamente no trabalho na segunda-feira.

Heyman destacou ainda a contribuição de Columbus para a identidade inicial da franquia. Segundo ele, o diretor ajudou a estabelecer o universo de "Harry Potter" e o tom de "família e positividade" que acompanharia as produções seguintes.

Mike Newell também sentiu o peso da produção

O desgaste relacionado aos filmes da franquia também atingiu Mike Newell, que acabou assumindo a direção de "Harry Potter e o Cálice de Fogo", de 2005.

Segundo Heyman, Newell terminou o trabalho "completamente esgotado", já que os filmes da saga envolviam grandes elencos, efeitos visuais, cenários complexos e longos períodos de filmagem.

O legado de 'Harry Potter'

A história de "Harry Potter" começou nos cinemas em 2001 e se transformou em uma das franquias mais populares da cultura pop. Ao longo de uma década, foram lançados oito filmes, adaptando os sete livros escritos por J.K. Rowling. O último capítulo, "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2", chegou aos cinemas em 2011 e encerrou a trajetória de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint como Harry, Hermione e Rony.

O sucesso comercial acompanhou o impacto cultural da saga. Os oito filmes de "Harry Potter" somam cerca de US$ 7,7 bilhões em bilheteria mundial, considerando os resultados individuais dos longas. Entre eles, "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" ocupa o primeiro lugar, com mais de US$ 1,3 bilhão arrecadados mundialmente.

A franquia construiu uma relação duradoura com diferentes gerações. Os filmes acompanharam o crescimento do elenco e de parte do próprio público, que viu Hogwarts, seus personagens e a luta contra Voldemort ocuparem um espaço permanente no imaginário popular.

A nova série de 'Harry Potter'

A HBO prepara uma nova versão de "Harry Potter", que estreia no dia 25 de dezembro de 2026. A produção começou a ser filmada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, no Reino Unido, e será uma série com proposta diferente dos filmes: cada temporada será dedicada a um dos livros da saga, permitindo que a história explore elementos que precisaram ser reduzidos ou retirados das adaptações cinematográficas.