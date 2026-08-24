Jon Snow em Hogwarts? Kit Harington substitui Nicholas Hoult em 'Harry Potter'

O ator Kit Harington, famoso por interpretar Jon Snow em "Game of Thrones", fará parte do elenco de outra série de fantasia da HBO. O ator foi anunciado como o professor Gilderoy Lockhart na segunda temporada de "Harry Potter".

Harington substituirá Nicholas Hoult, que havia sido anunciado como Lockhart pela Warner Bros em agosto. O ator teve que deixar o projeto por conflitos de agenda.

Essa não será a primeira vez que Harington interpretará Gilderoy Lockhart. O britânico foi responsável pela dublagem do personagem na série de audiolivros "Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions", lançada no final do ano passado.

Amor de infância

Em um vídeo de bastidores publicado pela Audible na época, Harington contou sobre seu gosto pelos livros de Harry Potter desde a infância.

O ator tinha a mesma idade do protagonista quando o primeiro livro da franquia foi lançado.

“Eu li e, como tantas gerações, fiquei fascinado; depois, fui um grande fã durante toda a minha adolescência”, disse ele.

Quem é Gilderoy Lockhart?

Gilderoy Lockhart é um dos principais personagens do segundo livro da série, "Harry Potter e a Câmara Secreta". Nos filmes, o bruxo foi interpretado por Kenneth Branagh.

Lockhart é um bruxo vaidoso e obcecado pela fama, que acaba sendo recrutado por Dumbledore para o cargo de professor de Defesa Contra as Artes das Trevas em Hogwarts. Cinco vezes ganhador do prêmio de "Sorriso Mais Encantador" da revista Witch Weekly, Lockhart escreveu diversos livros sobre criaturas das trevas e seus supostos encontros com elas.