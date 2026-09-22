Corretores sem comissão e terceirizados parados: os efeitos de 13 dias de greve da Caixa

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal começa a pesar no caixa de corretores de imóveis e atinge também prestadores de serviços terceirizados do banco. Com etapas do financiamento habitacional paradas ou mais lentas, clientes não conseguem concluir algumas operações e profissionais que dependem da assinatura do contrato e do repasse do banco estão sem receber.

A paralisação começou em 10 de setembro e continua nesta terça-feira, 22, após os trabalhadores rejeitarem uma nova proposta apresentada pela Caixa, com 59,3% dos trabalhadores que participaram da votação indo contra a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Para os corretores, o impacto aparece, principalmente, nas vendas em que a comissão só é paga depois que o cliente assina o financiamento e o dinheiro é repassado. É uma situação comum no segmento econômico, especialmente em imóveis enquadrados no Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Uma semana de greve pode virar 40 dias de espera

Alisson Souza, superintendente de vendas de uma incorporadora, explica que a comissão não é liberada logo após a venda.

Primeiro, o cliente precisa concluir o trâmite para obtenção do financiamento. Depois do repasse, a incorporadora autoriza o pagamento, o profissional emite a nota fiscal e ainda precisa esperar o calendário da empresa.

Por isso, segundo o especialista, poucos dias de paralisação podem resultar em uma espera bem maior pelo dinheiro. "Dependendo de quando o repasse acontece e do fluxo de pagamento da empresa, uma semana de paralisação pode acabar se transformando em 30 ou até 40 dias de atraso no recebimento", esclareceu.

Ele afirma que o problema atinge diferentes profissionais ligados à venda de imóveis. Corretores, gerentes, coordenadores e outros cargos com remuneração ligada às comissões podem ter pagamentos adiados.

Para quem trabalha como autônomo, o efeito é mais imediato porque muitas vezes a comissão é a principal fonte de renda.

"Muitos dependem exclusivamente da liberação dessas comissões para manter seus compromissos e suas despesas do dia a dia", na avaliação do especialista. Ele cita que há pouco que o corretor consiga fazer enquanto o financiamento não avança: "resta aguardar."

Corretor tem mais de 20 comissões pendentes

O corretor Alex Souza vive esse problema na prática. Ele afirma ter mais de 20 comissões para receber e diz que os pagamentos estão presos porque clientes ainda não conseguiram concluir a assinatura do financiamento com a Caixa.

"Eu tenho mais de 20 comissões para receber que eu não consigo receber por conta disso. Então isso me impactou", afirma.

Segundo Alex, uma venda pode estar aprovada e ainda assim não gerar a comissão naquele momento. Em determinadas operações, o corretor só recebe depois que o comprador assina com a Caixa. Enquanto essa etapa não acontece, o pagamento fica pendente.

Paralisação também afeta equipes terceirizadas

A greve também tem efeito sobre trabalhadores terceirizados que prestam serviços à Caixa. Um profissional da área de tecnologia, que pede para não ser identificado, afirma que algumas atividades dependem de acesso presencial às instalações do banco.

"Se há problema de alteração de senha, alguma manutenção urgente para fazer em um computador, instalar um software, tem que ser presencialmente. A entrada está bloqueada nos prédios e algumas demandas estão começando a ficar represadas por causa disso", diz a fonte.

"A senha de uma colega de trabalho expirou e ela não consegue trocar. O computador fica bloqueado porque precisaria ir ao prédio da Caixa para trocar".

Saúde Caixa está no centro das negociações

A greve começou após os empregados rejeitarem a proposta apresentada pela Caixa para a renovação do acordo coletivo. Um dos principais pontos de discussão é o Saúde Caixa, plano de saúde dos trabalhadores do banco.

Na proposta anterior, a contribuição sobre o salário-base subiria de 3,5% para 5,5%, além de haver aumento nos valores pagos por dependentes. Depois das negociações, a Caixa apresentou um novo desenho para o custeio do plano.

Pela nova proposta, a participação da Caixa no financiamento do Saúde Caixa passaria de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027. Neste ano, não haveria aumento das mensalidades e o banco assumiria o déficit.

A partir de 2027, o titular pagaria 3,7% da remuneração-base e os valores dos dependentes ficariam entre R$ 560 e R$ 900, conforme a faixa.

Mesmo após as mudanças, a proposta foi rejeitada pela maioria das bases que já comunicaram o resultado das assembleias. Com isso, a greve continua por tempo indeterminado.

Caixa diz que mantém negociação

No financiamento habitacional, a Caixa informa que a contratação continua e que parte dos documentos e das etapas pode ser feita de forma remota. Os relatos dos corretores, porém, mostram que operações que ainda dependem de procedimentos afetados pela greve podem levar mais tempo para serem concluídas.

A Caixa informou que busca uma solução que preserve os interesses dos trabalhadores, do banco, dos clientes e da sociedade.

A instituição também citou um fluxo chamado Nato Digital, que permite aos clientes enviar documentos e realizar assinaturas com certificado, além da possibilidade de encaminhar documentação pelo WhatsApp e pelo aplicativo Habitação Caixa.

Além disso, durante o período de paralisação, a Caixa detalhou os clientes podem utilizar o App Caixa, que concentra diferentes serviços e transações bancárias, o Internet Banking Caixa e o WhatsApp Caixa, pelo número 0800 104 0104.

Também permanecem disponíveis os aplicativos Caixa Tem e Cartões Caixa, além do Habitação Caixa e das plataformas relacionadas ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O atendimento telefônico segue disponível pelo Alô Caixa, nos números 4004 0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 104 0104, para as demais localidades.