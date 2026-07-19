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Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS e mais: tudo sobre os shows da final da Copa do Mundo

Cerimônia antes da partida, primeiro show de intervalo da história e grandes estrelas da música prometem transformar a decisão em um espetáculo global

Copa do Mundo: a Fifa prepara uma programação inédita para a decisão do Mundial, com apresentações antes do jogo e durante o intervalo (Rodrigo OROPEZA/AFP)

Copa do Mundo: a Fifa prepara uma programação inédita para a decisão do Mundial, com apresentações antes do jogo e durante o intervalo (Rodrigo OROPEZA/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de julho de 2026 às 06h56.

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A final da Copa do Mundo de 2026 promete entrar para a história muito antes da bola rolar. Pela primeira vez, a decisão do Mundial contará com uma programação musical completa, incluindo uma grande cerimônia antes do jogo e um show durante o intervalo, em um formato inspirado no Super Bowl. O palco será o New York New Jersey Stadium, nos Estados Unidos, que receberá uma sequência de apresentações com alguns dos maiores nomes da música internacional.

Post Malone abre a programação da decisão

A cerimônia de encerramento da Copa começará 90 minutos antes da final e terá Post Malone como atração principal. A apresentação marca o encerramento dos 39 dias de competição e foi pensada para celebrar a união entre futebol, música e cultura diante de um público global.

Além de Post Malone, a Fifa confirmou a participação de Robbie Williams, Laura Pausini e Nicole Scherzinger. Jennifer Hudson fará uma interpretação especial do hino nacional dos Estados Unidos antes do início da partida. A cerimônia ainda contará com participações especiais do ator Tom Cruise e do influenciador IShowSpeed.

Primeiro show de intervalo da história da Copa

A maior novidade da decisão será o primeiro show de intervalo da história das finais da Copa do Mundo. A apresentação terá direção artística de Chris Martin, vocalista do Coldplay, e reunirá artistas de diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Justin Bieber, Shakira, Madonna e BTS.

Para acomodar o espetáculo musical, a Fifa confirmou que o intervalo da final terá cerca de 30 minutos, o dobro do tempo tradicional das partidas de futebol. A mudança vale exclusivamente para a decisão da Copa do Mundo de 2026 e permitirá a montagem e desmontagem da estrutura do palco dentro do estádio.

Um novo modelo para grandes eventos esportivos

A edição de 2026 já é a maior da história da Copa do Mundo, com 48 seleções e três países-sede. Agora, a Fifa também aposta em transformar a final em um grande evento de entretenimento, aproximando o torneio do modelo adotado por ligas esportivas americanas e ampliando o alcance do espetáculo para além do futebol.

A Copa do Mundo de Clubes de 2025, realizada nos Estados Unidos, foi o primeiro torneio da Fifa a adotar um show musical durante o intervalo da final. A experiência serviu como teste para a entidade, que agora amplia o formato e leva a novidade para a decisão do Mundial.

Argentina e Espanha se enfrentam no próximo domingo, 19, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Iorque. A transmissão será feita pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, Globoplay e CazéTV.

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