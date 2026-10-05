Segundo turno: veja quais estados terão nova votação e quem pode votar

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20h17.
Seis unidades da federação terão segundo turno para definir seus próximos governadores nas eleições de 2026. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins voltam às urnas em 25 de outubro.
A legislação eleitoral determina que, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados avançam para uma nova disputa. Votos brancos e nulos não são considerados no cálculo.
Quem disputa o segundo turno para governador
No Acre, a governadora interina Mailza Assis (PP) terminou a primeira etapa com 49,76% dos votos, enquanto o senador Alan Rick (Republicanos) teve 32,27%.
No Amazonas, Omar Aziz (PSD) recebeu 40,57% dos votos, contra 24,55% da Professora Maria do Carmo (PL). No Distrito Federal, Celina Leão (PP) ficou com 49,93%, e Leandro Grass (PT), com 34,47%.
A disputa no Espírito Santo será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), que obteve 49,65%, e Ricardo Ferraço (MDB), com 34,06%.
No Rio Grande do Norte, a diferença entre os dois primeiros colocados foi de menos de um ponto percentual: Allyson Bezerra (União Brasil) teve 36,94%, contra 36,16% de Cadu de Lula (PT).
Já no Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) terminou o primeiro turno com 45,52%, seguida por Vicentinho Júnior (PSDB), com 43,94%.
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
Quem não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a situação eleitoral regular.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente. Por isso, a ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda. No entanto, a falta precisa ser justificada separadamente em cada turno.
O eleitor que não votou no primeiro turno tem até 3 de dezembro para apresentar a justificativa. Para quem faltar ao segundo turno, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pela internet ou presencialmente no cartório eleitoral.
O eleitor também pode consultar a situação do título no portal do TSE. Caso a inscrição esteja regular, estará habilitado a votar no segundo turno. Ao todo, 21 unidades da federação definiram seus governadores já no primeiro turno.