Segundo turno: veja quais estados terão nova votação e quem pode votar

Seis unidades da federação terão segundo turno para definir seus próximos governadores nas eleições de 2026. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins voltam às urnas em 25 de outubro.

A legislação eleitoral determina que, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados avançam para uma nova disputa. Votos brancos e nulos não são considerados no cálculo.

Quem disputa o segundo turno para governador

No Acre, a governadora interina Mailza Assis (PP) terminou a primeira etapa com 49,76% dos votos, enquanto o senador Alan Rick (Republicanos) teve 32,27%.

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) recebeu 40,57% dos votos, contra 24,55% da Professora Maria do Carmo (PL). No Distrito Federal, Celina Leão (PP) ficou com 49,93%, e Leandro Grass (PT), com 34,47%.

A disputa no Espírito Santo será entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), que obteve 49,65%, e Ricardo Ferraço (MDB), com 34,06%.

No Rio Grande do Norte, a diferença entre os dois primeiros colocados foi de menos de um ponto percentual: Allyson Bezerra (União Brasil) teve 36,94%, contra 36,16% de Cadu de Lula (PT).

Já no Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) terminou o primeiro turno com 45,52%, seguida por Vicentinho Júnior (PSDB), com 43,94%.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

Quem não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno, desde que esteja com a situação eleitoral regular.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é considerado uma eleição independente. Por isso, a ausência na primeira etapa não impede a participação na segunda. No entanto, a falta precisa ser justificada separadamente em cada turno.

O eleitor que não votou no primeiro turno tem até 3 de dezembro para apresentar a justificativa. Para quem faltar ao segundo turno, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pela internet ou presencialmente no cartório eleitoral.

O eleitor também pode consultar a situação do título no portal do TSE. Caso a inscrição esteja regular, estará habilitado a votar no segundo turno. Ao todo, 21 unidades da federação definiram seus governadores já no primeiro turno.