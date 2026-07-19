Finais de Copa sul-americanos x europeus: quem ganhou mais

Lionel Scaloni: esta será a 12ª final de Copa do Mundo entre uma seleção sul-americana e uma europeia ((Foto: Chandan Khanna / AFP))
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Publicado em 19 de julho de 2026 às 06h58.
A final da Copa do Mundo de 2026 colocará frente a frente Argentina e Espanha neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Esta será a 12ª final de Copa do Mundo entre uma seleção sul-americana e uma europeia. Até aqui, os representantes da América do Sul levam ampla vantagem, com oito títulos conquistados, contra apenas três vitórias das equipes europeias em decisão.
A primeira final entre os dois continentes aconteceu em 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 2, conquistando seu primeiro título mundial. A Seleção Brasileira ainda levou a melhor diante da Checoslováquia, em 1962, da Itália, em 1970, e da Alemanha, em 2002. A única derrota brasileira para uma seleção europeia em finais foi em 1998, quando acabou superada pela França.
A Argentina também tem retrospecto positivo contra rivais europeus em decisões de Copa. A seleção disputou cinco finais desse tipo e venceu três delas, justamente nas campanhas que renderam seus títulos mundiais.
O primeiro triunfo veio em 1978, diante da Holanda. Depois, os argentinos derrotaram a Alemanha Ocidental na decisão de 1986 e, mais recentemente, superaram a França na Copa do Mundo de 2022.
As únicas derrotas argentinas em finais contra seleções da Europa aconteceram diante da Alemanha. Em 1990, a então Alemanha Ocidental venceu por 1 a 0. O roteiro se repetiu em 2014, quando os alemães conquistaram o título com outro triunfo por 1 a 0.
1958: Brasil 5 x 2 Suécia
1962: Brasil 3 x 1 Checoslováquia
1970: Brasil 4 x 1 Itália
1978: Argentina 3 x 1 Holanda
1986: Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental
1990: Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina
1994: Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis)
1998: França 3 x 0 Brasil
2002: Brasil 2 x 0 Alemanha
2014: Alemanha 1 x 0 Argentina
2022: Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis)