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Em reunião com aliados, Lula indica calibragem sem mudança no comando da campanha

Presidente ouviu de ao menos um aliado que as redes sociais estariam privilegiando conteúdo contrário à sua candidatura

(Ricardo Stuckert/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21h13.

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A reunião do presidente Lula com o núcleo de sua campanha e aliados eleitos neste domingo deixou claro aos presentes que não haverá grandes mudanças na estratégia de campanha e que o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, deverá continuar tendo influência no segundo turno.

Apesar disso, Lula deu sinalizações públicas de que vê que a crise do STF prejudicou sua campanha. O presidente disse que ele é mais antisistema que Flávio e que está carregando o peso da "promiscuidade" da Suprema Corte, o que já significa uma mudança de posição, ou, nas palavras de um aliado, uma "calibragem" de rumo.

A fala foi transmitida nas redes sociais de Lula com o intuito de repercutir na imprensa e em telejornais noturnos, de acordo com outro participante da reunião.

O enccontro, realizado em um hotel em Brasília, conta com a presença de membros da campanha de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, governadores aliados e parlamentares eleitos ou que receberam o apoio do presidente na campanha. Sidônio estava no evento.

Lula só falou após ouvir quatro aliados. O governador do Piauí, de acordo com relatos dos participantes, sugeriu a Lula que o presidentefiesse selfies e conteúdos mais voltados às redes sociais. Lula respondeu, no entanto, que não quer mudar seu estilo de comunicação e de campanha, que privilegia contato com o público nas ruas.

O presidente também ouviu de ao menos um aliado que as redes sociais estariam privilegiando conteúdo contrário à sua candidatura e favorável à de Flávio em seus algoritmos. O presidente não comentou sobre isso.

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