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Josh Heuston, de 'Off Campus', vai estrelar romance de Lauren Asher

Ator australiano será protagonista da adaptação do primeiro livro da série 'Dirty Air', que terá direção de Nzingha Stewart

Josh Heuston: ator será protagonista da adaptação de 'Throttled', romance de Lauren Asher (Reprodução/Instagram)

Josh Heuston: ator será protagonista da adaptação de 'Throttled', romance de Lauren Asher (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12h35.

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Josh Heuston, protagonista de 'Off Campus', vai estrelar a adaptação de 'Throttled', romance de Lauren Asher, que será produzida pela Amazon MGM Studios. O estúdio adquiriu os direitos mundiais do filme, que ainda não tem data de estreia anunciada.

O longa será baseado no primeiro livro da série Dirty Air, segundo o Deadline. A história acompanha uma jovem que entra no circuito de automobilismo ao lado do irmão e se envolve com o companheiro de equipe dele, que também é seu principal rival.

Heuston interpretará o piloto. O roteiro será escrito por Melissa Osborne, de "Minha Culpa: Londres", enquanto Nzingha Stewart, que dirigiu episódios de "Daisy Jones & The Six", ficará responsável pela direção.

Do sucesso de 'Off Campus' ao cinema

A escalação de Heuston acontece após a boa estreia de Off Campus, série do Prime Video baseada nos livros de Elle Kennedy. A produção alcançou 36 milhões de espectadores em seus primeiros 12 dias e se tornou a terceira maior estreia de uma temporada de série na história do serviço, atrás apenas de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e Fallout, segundo a Amazon.

Na série, Heuston interpreta Justin Kohl, músico que se envolve com Hannah, personagem de Ella Bright. A segunda temporada já está em produção, mas a trama será centrada em outros personagens da série.

O ator australiano também participou de Heartbreak High, da Netflix, e de Dune: Prophecy, da HBO.

Equipe de 'Throttled'

Além de Heuston, o projeto reúne outros profissionais que já trabalharam em produções da Amazon MGM. Elizabeth Banks e Max Handelman, da Brownstone Productions, estão entre os produtores, ao lado de Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Garrett Grant.

Lauren Asher será produtora executiva do filme. A autora já vendeu mais de cinco milhões de livros no mundo, segundo informações divulgadas pela produção, e a série Dirty Air foi publicada em 14 idiomas.

A história de "Throttled" faz parte de uma série de romances ambientados no universo das corridas. O livro foi publicado originalmente como o primeiro volume de "Dirty Air", seguido por "Collided", "Wrecked" e "Redeemed".

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