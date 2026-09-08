Josh Heuston, de 'Off Campus', vai estrelar romance de Lauren Asher

Josh Heuston, protagonista de 'Off Campus', vai estrelar a adaptação de 'Throttled', romance de Lauren Asher, que será produzida pela Amazon MGM Studios. O estúdio adquiriu os direitos mundiais do filme, que ainda não tem data de estreia anunciada.

O longa será baseado no primeiro livro da série Dirty Air, segundo o Deadline. A história acompanha uma jovem que entra no circuito de automobilismo ao lado do irmão e se envolve com o companheiro de equipe dele, que também é seu principal rival.

Heuston interpretará o piloto. O roteiro será escrito por Melissa Osborne, de "Minha Culpa: Londres", enquanto Nzingha Stewart, que dirigiu episódios de "Daisy Jones & The Six", ficará responsável pela direção.

Do sucesso de 'Off Campus' ao cinema

A escalação de Heuston acontece após a boa estreia de Off Campus, série do Prime Video baseada nos livros de Elle Kennedy. A produção alcançou 36 milhões de espectadores em seus primeiros 12 dias e se tornou a terceira maior estreia de uma temporada de série na história do serviço, atrás apenas de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e Fallout, segundo a Amazon.

Na série, Heuston interpreta Justin Kohl, músico que se envolve com Hannah, personagem de Ella Bright. A segunda temporada já está em produção, mas a trama será centrada em outros personagens da série.

O ator australiano também participou de Heartbreak High, da Netflix, e de Dune: Prophecy, da HBO.

Equipe de 'Throttled'

Além de Heuston, o projeto reúne outros profissionais que já trabalharam em produções da Amazon MGM. Elizabeth Banks e Max Handelman, da Brownstone Productions, estão entre os produtores, ao lado de Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Garrett Grant.

Lauren Asher será produtora executiva do filme. A autora já vendeu mais de cinco milhões de livros no mundo, segundo informações divulgadas pela produção, e a série Dirty Air foi publicada em 14 idiomas.

A história de "Throttled" faz parte de uma série de romances ambientados no universo das corridas. O livro foi publicado originalmente como o primeiro volume de "Dirty Air", seguido por "Collided", "Wrecked" e "Redeemed".