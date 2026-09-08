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Schwarzenegger paga aluguel de 1 dólar por ano em figurino de filme icônico

O ator precisou assinar um contrato inusitado e negociar um aluguel simbólico com a Warner Bros para poder guardar em casa a icônica fantasia usada em Batman & Robin

Arnold Schwarzenegger: ator fez acordo com estúdio para levar item de filme para casa (Divulgação/Divulgação)

Arnold Schwarzenegger: ator fez acordo com estúdio para levar item de filme para casa (Divulgação/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11h00.

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Arnold Schwarzenegger pagava US$ 1 por ano à Warner Bros. para manter em casa o figurino usado como Mr. Freeze em 'Batman & Robin', de 1997. O acordo foi feito depois das gravações, quando o ator decidiu que queria ficar com a roupa do personagem.

A história foi revelada pelo produtor Peter Macgregor-Scott em 2015, em entrevista ao Hollywood Reporter. Segundo ele, Schwarzenegger precisou assinar um contrato com o estúdio para ficar com o figurino, em um modelo de aluguel simbólico de US$ 1 por ano.

Por que Schwarzenegger ficou com o figurino?

No filme, Schwarzenegger interpreta Mr. Freeze, alter ego do cientista Victor Fries, que passa a depender de temperaturas extremamente baixas para sobreviver. O personagem usa um traje especial para controlar a temperatura do corpo.

O figurino chamou a atenção do ator, que pediu para ficar com uma das peças usadas na produção. A Warner Bros. aceitou, mas manteve a propriedade do traje e estabeleceu o pagamento anual de US$ 1 para que Schwarzenegger pudesse mantê-lo.

"Os atores gostariam de sair com pedaços, e precisamos ter muito cuidado para que isso aconteça o mínimo possível. Arnold Schwarzenegger queria uma fantasia de Mr. Freeze", afirmou Macgregor-Scott ao Hollywood Reporter.

O que acontece com os figurinos depois das gravações?

A decisão do estúdio também tinha relação com a forma como a Warner Bros. armazenava elementos de grandes produções. Segundo Macgregor-Scott, cenários e figurinos eram guardados para que pudessem ser reutilizados em possíveis continuações.

"Depois de um filme como 'Batman Forever', o armazenamento vira algo real", explicou o produtor. Ele contou que parte dos cenários era desmontada e armazenada, enquanto os figurinos também eram preservados.

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