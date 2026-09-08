Maroon 5 em São Paulo: horário do show, como chegar e o que pode levar

A cidade de São Paulo recebe nesta terça-feira, 8 de setembro, mais uma passagem do Maroon 5 pelo Brasil. A banda sobe ao palco do Nubank Parque para uma apresentação da "Love Is Like World Tour", com portões abertos a partir das 16h e show marcado para 20h30. O grupo brasileiro Lagum será responsável pela abertura da noite.

Como chegar ao Nubank Parque

O show acontece no Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, Água Branca, na Zona Oeste de São Paulo. A região terá uma operação especial de trânsito por causa do evento, que deve reunir cerca de 35 mil pessoas.

A prefeitura recomenda o uso de transporte público. A Estação Palmeiras-Barra Funda, do Metrô e da CPTM, fica próxima ao local do evento.

A SPTrans também programou uma operação especial para a região entre as 16h desta terça-feira e 1h de quarta-feira. Ao todo, 30 linhas municipais terão alterações ou reforços relacionados à circulação no entorno do Nubank Parque.

Entre as linhas que atendem à região estão 8000/10, 8000/1, 8400/10, 129F/10, 8055/51, 948A/10, 8545/10, 938P/10, 938V/10, 978T/10 e 8252/10, além de outras linhas municipais. A SPTrans orienta consultar o trajeto antes da saída, já que algumas rotas terão mudanças temporárias.

Trânsito terá bloqueios no entorno

A CET começou a operação especial às 11h desta terça-feira, 8, com monitoramento previsto até 1h de quarta-feira, 9. Entre as vias que terão alterações estão a Rua Palestra Itália, as ruas Diana e Caraíbas e o cruzamento da Rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Francisco Matarazzo.

Depois do show, também poderão ocorrer bloqueios temporários na Avenida Francisco Matarazzo, no sentido Centro, e na Rua Clélia, no sentido Centro.

Para embarque e desembarque de transporte individual, a Prefeitura definiu trechos da Avenida Sumaré e da Avenida Antártica. Táxis terão pontos de operação específicos a partir das 22h.

Quem pretende ir de carro deve considerar que as vias próximas estarão sujeitas a interdições e mudanças de circulação. A Prefeitura recomenda respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

Ingresso é exclusivamente digital

O ingresso para o show do Maroon 5 é exclusivamente digital. Não haverá emissão de ingresso físico.

Para entrar no evento, é necessário ativar o ingresso no aplicativo Quentro e fazer login usando o mesmo e-mail utilizado na compra. A organização recomenda baixar e configurar o aplicativo antes de chegar ao local.

Quem tiver direito à meia-entrada também precisa apresentar a documentação comprobatória na entrada do evento.

Outro ponto importante é que cada ingresso permite uma única entrada. Depois de deixar o local, o público não poderá retornar ao evento com o mesmo ingresso.

Qual é a classificação etária?

A classificação indicativa do show é de 16 anos. Adolescentes de 5 a 15 anos podem entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, conforme as regras divulgadas pela organização. A classificação está sujeita a alteração por decisão judicial.

O que é proibido na entrada?

O complexo estabelece uma série de restrições para acesso aos eventos. Entre os itens proibidos estão garrafas, copos e recipientes rígidos que possam causar ferimentos, alimentos e bebidas comprados fora do evento, bebidas alcoólicas, fogos de artifício, armas, objetos cortantes, guarda-chuvas, bastões de selfie, instrumentos musicais e cadeiras.

Também são proibidos drones, walkie-talkies, apontadores laser, câmeras profissionais ou com lentes removíveis, GoPro e equipamentos similares, tablets, capacetes, skates, bicicletas e scooters.

Bolsas maiores que uma mochila comum também entram na lista de restrições. A administração ainda pode impedir a entrada de outros objetos considerados capazes de oferecer riscos ou causar danos, após avaliação da produção, segurança ou polícia.

Serviço

Maroon 5 – "Love Is Like World Tour"

Data: 8 de setembro de 2026, terça-feira

Local: Nubank Parque

Endereço: Rua Palestra Itália, 200, Água Branca, São Paulo

Abertura dos portões: 16h

Atração de abertura: Lagum

Show do Maroon 5: 20h30

Classificação: 16 anos

Ingresso: exclusivamente digital, pelo aplicativo Quentro