Porto aposta em storytelling da família Bortoleto em nova campanha

A Porto escolheu uma história pouco conhecida da família de Gabriel Bortoleto para protagonizar sua nova campanha. O filme apresenta o papel desempenhado por Enzo Bortoleto, irmão do piloto, que abriu mão da própria carreira no automobilismo para que Gabriel pudesse construir a trajetória que o levou à Fórmula 1.

A produção reúne os irmãos pela primeira vez em uma campanha publicitária e mostra como o apoio recebido por Gabriel ao longo da carreira, especialmente dentro de casa, foi determinante para sua permanência no automobilismo até chegar à elite da modalidade.

Parceria acompanha evolução da carreira

Segundo a Porto, a campanha também marca um novo momento da parceria entre a seguradora e o piloto brasileiro, iniciada em 2023, temporada em que Gabriel conquistou o título da FIA Fórmula 3.

No ano seguinte, o piloto também venceu a FIA Fórmula 2, consolidando sua ascensão no automobilismo internacional antes da chegada à Fórmula 1.

Durante esse período, a marca esteve presente em diferentes momentos da carreira do piloto, incluindo a vitória no Grande Prêmio de Mônaco nas categorias de base e sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

Foco no automobilismo

A campanha faz parte da estratégia da Porto para fortalecer sua atuação no universo da chamada Cultura do Automóvel, plataforma da empresa que reúne ações ligadas ao automobilismo, à mobilidade e à paixão por carros.

Segundo Oliver Haider, CMO do Grupo Porto, Gabriel Bortoleto representa uma oportunidade de aproximação com novos públicos.

"Ele representa uma nova geração de brasileiros apaixonados por carros e automobilismo, movidos por coragem, disciplina e pela vontade de ir cada vez mais longe", diz o executivo.

De acordo com a empresa, este é o primeiro de uma série de filmes previstos para 2026.