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Porto aposta em storytelling da família Bortoleto em nova campanha

Filme mostra o papel do irmão na trajetória do piloto e marca um novo momento da parceria entre a seguradora e o brasileiro

Enzo Bortoleto e Gabriel Bortoleto: irmãos estrelam nova campanha da Porto (Divulgação)

Enzo Bortoleto e Gabriel Bortoleto: irmãos estrelam nova campanha da Porto (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 30 de junho de 2026 às 11h24.

Última atualização em 30 de junho de 2026 às 11h26.

A Porto escolheu uma história pouco conhecida da família de Gabriel Bortoleto para protagonizar sua nova campanha. O filme apresenta o papel desempenhado por Enzo Bortoleto, irmão do piloto, que abriu mão da própria carreira no automobilismo para que Gabriel pudesse construir a trajetória que o levou à Fórmula 1.

A produção reúne os irmãos pela primeira vez em uma campanha publicitária e mostra como o apoio recebido por Gabriel ao longo da carreira, especialmente dentro de casa, foi determinante para sua permanência no automobilismo até chegar à elite da modalidade.

Parceria acompanha evolução da carreira

Segundo a Porto, a campanha também marca um novo momento da parceria entre a seguradora e o piloto brasileiro, iniciada em 2023, temporada em que Gabriel conquistou o título da FIA Fórmula 3.

No ano seguinte, o piloto também venceu a FIA Fórmula 2, consolidando sua ascensão no automobilismo internacional antes da chegada à Fórmula 1.

Durante esse período, a marca esteve presente em diferentes momentos da carreira do piloto, incluindo a vitória no Grande Prêmio de Mônaco nas categorias de base e sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

Foco no automobilismo

A campanha faz parte da estratégia da Porto para fortalecer sua atuação no universo da chamada Cultura do Automóvel, plataforma da empresa que reúne ações ligadas ao automobilismo, à mobilidade e à paixão por carros.

Segundo Oliver Haider, CMO do Grupo Porto, Gabriel Bortoleto representa uma oportunidade de aproximação com novos públicos.

"Ele representa uma nova geração de brasileiros apaixonados por carros e automobilismo, movidos por coragem, disciplina e pela vontade de ir cada vez mais longe", diz o executivo.

De acordo com a empresa, este é o primeiro de uma série de filmes previstos para 2026.

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