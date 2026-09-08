'Godzilla Minus Zero' ganha trailer e confirma retorno do monstro; assista

Godzilla Minus Zero ganhou um novo trailer que confirma que o monstro sobreviveu aos acontecimentos de 'Godzilla Minus One', filme que levou o Oscar de melhores efeitos visuais em 2024. A prévia também apresenta novos personagens e uma operação para tentar eliminar a criatura.

Dirigido novamente por Takashi Yamazaki, o longa se passa em 1949, dois anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. O Japão ainda se recupera da devastação provocada por Godzilla quando uma nova ameaça surge.

O elenco ganhou novos nomes. Masami Nagasawa interpreta Makoto Aoyama, uma meteorologista designada para o Departamento de Resposta a Desastres. Jun Kunimura será o Dr. Ogata, enquanto Ko Maehara interpreta Akira Hagiwara, assistente do professor Murakami, vivido por Min Tanaka.

Iida Motosuke retorna como Akio Itagaki, chefe da divisão da Toyo Balloon que participou da operação contra Godzilla em 'Godzilla Minus One'. Kenji Misuhashi, Eita Okuno e Kai Inowaki também integram o elenco.

O que esperar de Godzilla Minus Zero

A sequência mantém o cenário do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial e retoma a família Shikishima diante de uma nova crise. Segundo a sinopse divulgada, o país começa a reconstruir uma situação de paz quando a ameaça volta a interromper esse processo.

Yamazaki retorna à direção e promete uma produção com trabalho de efeitos visuais mais extenso que o do filme anterior, mas novamente centrada nos personagens e no contexto histórico.

'Godzilla Minus Zero' também será o primeiro longa produzido no Japão a receber a designação Filmed for IMAX. O filme foi rodado integralmente no país com câmeras digitais certificadas pela IMAX e terá imagem e som calibrados para as salas do formato.

Quando estreia Godzilla Minus Zero?

'Godzilla Minus Zero' terá sua première mundial em 26 de setembro no Festival de Cinema de Nova York. A estreia comercial no Japão está marcada para 3 de novembro, enquanto o lançamento nos cinemas da América do Norte acontece em 6 de novembro.