Maroon 5 em São Paulo: veja o provável setlist do show desta terça-feira

Maroon 5: banda liderada por Adam Levine apresenta show da “Love Is Like World Tour” nesta terça-feira, 8 (Wesley Allen/Reprodução)
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Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11h25.
O público que for ao Nubank Parque nesta terça-feira, 8, já tem uma boa pista do que vai ouvir no show do Maroon 5. A apresentação em São Paulo faz parte da “Love Is Like World Tour”, e o repertório apresentado pela banda nos últimos shows aponta para uma noite repleta de sucessos da carreira.
A passagem pelo Brasil começou no domingo, 6, em São José do Rio Preto. Na apresentação, o grupo tocou 22 músicas, contando a abertura gravada e o bis, em um show de aproximadamente 1h40.
O repertório também segue muito próximo do que o Maroon 5 apresentou em Buenos Aires, em 3 de setembro, e em outras cidades da América Latina.
Apesar de a turnê levar o nome de “Love Is Like”, o repertório apresentado na América Latina tem priorizado os grandes sucessos da carreira. Até a apresentação de São José do Rio Preto, nenhuma música do álbum “Love Is Like” havia aparecido no setlist registrado para a etapa latino-americana.
A estratégia já havia aparecido em outras apresentações da banda. Em um show realizado em São Paulo em dezembro de 2025, o grupo também concentrou o repertório em hits conhecidos, deixando de lado as músicas do álbum “Love Is Like”.
Por isso, a expectativa para São Paulo é de um show guiado principalmente pela nostalgia e pelos sucessos que atravessaram diferentes fases do Maroon 5.
Com base na apresentação de São José do Rio Preto e nos shows mais recentes da turnê, este é o repertório mais provável para São Paulo:
O show começa às 20h30, com abertura dos portões prevista para as 16h. A banda brasileira Lagum é responsável pela abertura das apresentações próprias do Maroon 5 no Brasil.
A passagem do Maroon 5 pelo Brasil terá mais um capítulo nesta semana. Depois dos shows em São Paulo e Salvador, na quinta-feira, 10, a banda segue para o Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio, onde será uma das atrações do festival.
O grupo liderado por Adam Levine sobe ao Palco Mundo na sexta-feira, 11, para fechar a noite, que também conta com nomes como Mumford & Sons, Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio.