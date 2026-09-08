Maroon 5 em São Paulo: veja o provável setlist do show desta terça-feira

O público que for ao Nubank Parque nesta terça-feira, 8, já tem uma boa pista do que vai ouvir no show do Maroon 5. A apresentação em São Paulo faz parte da “Love Is Like World Tour”, e o repertório apresentado pela banda nos últimos shows aponta para uma noite repleta de sucessos da carreira.

A passagem pelo Brasil começou no domingo, 6, em São José do Rio Preto. Na apresentação, o grupo tocou 22 músicas, contando a abertura gravada e o bis, em um show de aproximadamente 1h40.

O repertório também segue muito próximo do que o Maroon 5 apresentou em Buenos Aires, em 3 de setembro, e em outras cidades da América Latina.

E as músicas do álbum mais recente?

Apesar de a turnê levar o nome de “Love Is Like”, o repertório apresentado na América Latina tem priorizado os grandes sucessos da carreira. Até a apresentação de São José do Rio Preto, nenhuma música do álbum “Love Is Like” havia aparecido no setlist registrado para a etapa latino-americana.

A estratégia já havia aparecido em outras apresentações da banda. Em um show realizado em São Paulo em dezembro de 2025, o grupo também concentrou o repertório em hits conhecidos, deixando de lado as músicas do álbum “Love Is Like”.

Por isso, a expectativa para São Paulo é de um show guiado principalmente pela nostalgia e pelos sucessos que atravessaram diferentes fases do Maroon 5.

Provável setlist do Maroon 5 em São Paulo

Com base na apresentação de São José do Rio Preto e nos shows mais recentes da turnê, este é o repertório mais provável para São Paulo:

“Intro” (Beach Boys cover) “Harder to Breathe” “Lucky Strike” “This Love” “Stereo Hearts” “Animals” “One More Night” “Misery” “Sunday Morning” “Heavy” “Won’t Go Home Without You” “Memories” “She Will Be Loved” “Love Somebody” “Maps” “Don’t Wanna Know” “What Lovers Do” “Makes Me Wonder” “Girls Like You” “Moves Like Jagger” “Payphone” “Sugar”

Que horas começa o show do Maroon 5 em São Paulo?

O show começa às 20h30, com abertura dos portões prevista para as 16h. A banda brasileira Lagum é responsável pela abertura das apresentações próprias do Maroon 5 no Brasil.

Banda também se apresenta no Rock in Rio

A passagem do Maroon 5 pelo Brasil terá mais um capítulo nesta semana. Depois dos shows em São Paulo e Salvador, na quinta-feira, 10, a banda segue para o Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio, onde será uma das atrações do festival.

O grupo liderado por Adam Levine sobe ao Palco Mundo na sexta-feira, 11, para fechar a noite, que também conta com nomes como Mumford & Sons, Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio.