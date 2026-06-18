Fã de suspense? Veja onde maratonar as adaptações de Harlan Coben

Poucos escritores contemporâneos conseguiram construir uma relação tão sólida com o streaming quanto Harlan Coben. Conhecido por suas histórias com desaparecimentos misteriosos, segredos de família e reviravoltas, o autor norte-americano viu diversas de suas obras ganharem adaptações para a televisão nos últimos anos.

Grande parte dessas produções chegou por meio de uma parceria com a Netflix, que transformou os romances do escritor em minisséries produzidas em diferentes países. Além disso, outras plataformas também apostaram em adaptações de suas histórias.

Confira algumas das principais séries baseadas nos livros de Harlan Coben e onde assisti-las:

O sucesso da parceria com a Netflix

A Netflix se tornou a principal casa das adaptações de Harlan Coben. O acordo entre o autor e a plataforma resultou em diversas séries lançadas nos últimos anos, muitas delas figurando entre as produções mais assistidas do catálogo.

Entre os títulos disponíveis estão:

"Safe" (2018)

Estrelada por Michael C. Hall, a minissérie acompanha Tom, um cirurgião que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando uma de suas filhas desaparece após uma festa. Sem confiar apenas na investigação policial, ele decide buscar respostas por conta própria e acaba descobrindo segredos obscuros escondidos em sua comunidade.

"Silêncio na Floresta" (2020)

Ambientada na Polônia, a minissérie acompanha um promotor de Justiça que nunca superou o desaparecimento da irmã durante um acampamento nos anos 1990. Décadas depois, a descoberta de um corpo ligado ao antigo caso reacende a investigação e levanta uma possibilidade surpreendente: a de que sua irmã possa ter sobrevivido. Determinado a descobrir a verdade, ele mergulha em um mistério repleto de segredos do passado.

"O Inocente" (2021)

Na minissérie espanhola, Mateo tenta seguir em frente após ter matado um homem acidentalmente anos antes. Quando acredita ter reconstruído sua vida ao lado da esposa, uma ligação inesperada desencadeia uma série de acontecimentos que o envolve em uma complexa rede de segredos, conspirações e reviravoltas.

"Desaparecido Para Sempre" (2021)

A minissérie francesa acompanha Guillaume, que tenta superar o trauma de ter perdido o irmão e a garota que amava em um crime ocorrido na infância. Anos depois, sua vida volta a desmoronar quando sua companheira desaparece e segredos sobre sua verdadeira identidade vêm à tona. Conforme investiga o caso, ele descobre ligações surpreendentes com o passado e passa a questionar tudo o que acreditava saber sobre aquela tragédia.

"Fique Comigo" (2021)

Megan leva uma vida aparentemente perfeita ao lado da família, mas guarda segredos sobre seu passado que ameaçam vir à tona. Quando uma antiga investigação é reaberta e diferentes histórias começam a se conectar, ela se vê envolvida em uma rede de mistérios, desaparecimentos e revelações inesperadas.

"Confie em Mim" (2022)

A minissérie acompanha Anna, uma mãe superprotetora que passa a monitorar o celular do filho após a morte de um amigo do adolescente. Quando o garoto desaparece sem deixar rastros, ela inicia uma investigação por conta própria e acaba descobrindo uma série de casos envolvendo jovens desaparecidos em Varsóvia.

"Não Fale Com Estranhos" (2023)

Estrelada por Richard Armitage, a minissérie acompanha um homem cuja vida aparentemente perfeita desmorona após uma desconhecida revelar um segredo sobre sua esposa. Quando ela desaparece sem explicações, ele passa a investigar o caso e descobre uma rede de mistérios que afeta diversas famílias.

"A Grande Ilusão" (2024)

A minissérie acompanha Maya, uma ex-militar que tenta lidar com a morte do marido. No entanto, tudo muda quando ela acredita vê-lo vivo após o funeral. O acontecimento dá início a uma investigação repleta de segredos, mentiras e reviravoltas inesperadas.

"Cilada" (2025)

A trama acompanha Ema Garay (Soledad Villamil), uma jornalista argentina que investiga criminosos e viraliza na internet. Na Patagônia, ela vai atrás de desvendar o desaparecimento de uma adolescente e acaba chegando um assistente social muito respeitado e querido pela comunidade local, dando início a uma série de conspirações.

"Que Falta Você Me Faz" (2025)

Kat, uma detetive marcada por traumas do passado, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando encontra em um aplicativo de relacionamentos o ex-noivo que desapareceu anos antes sem explicações. Intrigada com o mistério, ela inicia uma investigação que a leva a descobrir segredos perigosos e conexões inesperadas.

"Apenas Um Olhar" (2025)

Greta leva uma vida tranquila com a família até encontrar uma fotografia antiga que parece esconder um segredo sobre o marido. Pouco depois, ele desaparece sem explicações, levando a protagonista a mergulhar em uma investigação que revela conexões com um caso de desaparecimento e coloca sua família em perigo.

"Custe o Que Custar" (2026)

A minissérie acompanha Simon, um pai desesperado para encontrar a filha desaparecida após ela se envolver com um jovem problemático. Quando ele confronta o rapaz e a agressão viraliza nas redes sociais, tudo se complica ainda mais após o garoto ser encontrado morto, transformando Simon no principal suspeito do caso.

Nova minissérie chegou nesta semana

Nesta quinta-feira, 18, uma nova produção baseada nas obras de Harlan Coben chegou à Netflix. A minissérie "Eu Vou Te Encontrar" acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pela morte do próprio filho. Apesar da condenação, ele nunca admitiu ter cometido o crime.

Tudo muda quando surgem pistas, obtidas pela cunhada jornalista, de que a criança pode estar viva. Diante da descoberta, David foge e decide investigar o que realmente aconteceu, embarcando numa jornada para encontrar respostas, mesmo que isso signifique colocar tudo em risco.

Produções de diferentes países

Uma das características mais interessantes das adaptações de Coben é a variedade de nacionalidades. Em vez de concentrar todas as histórias nos Estados Unidos, muitas delas foram ambientadas em países europeus.

"Silêncio na Floresta" e "Confie em Mim", por exemplo, são produções polonesas. Já "O Inocente" foi produzida na Espanha, enquanto "Desaparecido para Sempre" surgiu na França. Séries como "Não Fale com Estranhos" e "Fique Comigo" foram desenvolvidas no Reino Unido.

Essa diversidade ajudou a renovar as histórias e apresentar diferentes cenários para os mistérios criados pelo escritor.

Séries disponíveis no Amazon Prime

Fora da Netflix, uma das adaptações mais conhecidas é "Shelter". A produção estreou em 2023 no serviço de streaming Prime Video e acompanhou o jovem Mickey enquanto investigava um desaparecimento ligado a uma série de segredos escondidos em sua cidade. Apesar da boa recepção, a série foi cancelada após uma temporada.

E "Lázaro", de 2025, estrelada por Sam Claflin, de "Jogos Vorazes" e "Daisy Jones & The Six". A trama acompanha o psiquiatra forense Dr. Joel "Laz" Lázaro, que investiga a morte de seu pai em circunstâncias misteriosas.