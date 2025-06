Jeff Bezos se casou — mas e os bilhões? O que pode estar no pré-nupcial com Lauren Sánchez

Jeff Bezos e Lauren Sánchez oficializaram a união em Veneza nesta sexta-feira, 28, cercados por superiates, serenatas exclusivas e um palácio renascentista reservado apenas para os convidados do casal. A cerimônia, com custo estimado em US$ 50 milhões, foi descrita como um espetáculo à altura do homem que fundou a Amazon. Mas é fora dos holofotes que se esconde a parte mais estratégica do evento: o acordo pré-nupcial.

É o segundo casamento de Bezos, hoje com uma fortuna estimada em mais de US$ 200 bilhões. No divórcio anterior, com a escritora MacKenzie Scott, a ausência de um contrato custou caro: ela ficou com 4% das ações da Amazon, avaliadas à época em cerca de US$ 38 bilhões.

Dessa vez, o cenário é outro. E muito mais blindado.

Por dentro de um pré-nupcial bilionário

Embora os termos não tenham sido divulgados, especialistas em gestão patrimonial e direito de família afirmam que o casal quase certamente firmou um acordo detalhado para proteger ativos financeiros e empresariais. Bezos possui quatro filhos com Scott; Sánchez tem três filhos de relacionamentos anteriores — o que torna as cláusulas de herança e sucessão ainda mais sensíveis.

Consultores descrevem esses contratos como operações que envolvem uma verdadeira força-tarefa: advogados, contadores, especialistas em aviação, corretores de imóveis de luxo e, em muitos casos, conselhos familiares. “Não são os noivos que tomam as decisões — é a equipe que ajuda a definir os caminhos”, afirma Brooke Summerhill, consultora especializada nesse perfil de cliente, ao site americano Business Insider.

O que pode estar no acordo?

Entre os pontos mais comuns para casais ultrarricos estão:

Separação total de bens anteriores ao casamento;

Cláusulas que impedem participação societária em empresas como a Amazon;

Regras de herança envolvendo filhos e trusts familiares;

Compensações pré-acordadas em caso de divórcio (soma em dinheiro, imóveis, ações).

Há ainda cláusulas discretas, como as que limitam postagens em redes sociais e proíbem exposição pública dos termos do contrato. “A confidencialidade é regra. Em caso de separação, é comum a proibição de comentários públicos sobre o outro cônjuge”, afirma o advogado Raymond Hekmat ao BI.

Alguns acordos incluem cláusulas "sunset" (pôr-do-sol, em português), que expiram após certo tempo de casamento — algo comum entre bilionários que desejam ajustar o contrato ao longo da relação. Ainda assim, advogados alertam: mesmo os acordos mais robustos não impedem litígios complexos.

A empresa italiana à frente do casamento milionário (e polêmico) de Jeff Bezos em Veneza

Um mural "Sem Espaço para Bezos" nas ruas de Veneza, no dia do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, em 27 de junho de 2025, em Veneza, Itália (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Entre serenatas e protestos

A festa seguiu o padrão do casal. O hotel escolhido é um palácio do século XVI com diárias acima de € 2 mil, a serenata foi feita por Matteo Bocelli e o jantar ficou a cargo de um chef três estrelas Michelin. Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump e Oprah Winfrey estavam entre os convidados.

Do lado de fora, a recepção foi menos festiva. Grupos de ativistas marcharam pelas ruas de Veneza com cartazes que diziam “A cidade não está à venda”. O Greenpeace criticou a pegada ambiental do evento, citando o uso de jatos particulares e o impacto sobre uma cidade historicamente frágil.

Mesmo assim, autoridades locais destacaram que 80% dos gastos da cerimônia ficaram na economia veneziana e que Bezos doou €3 milhões para projetos ambientais e culturais.

Veneza já foi palco de casamentos célebres — como o de George Clooney em 2014 — mas, segundo moradores, nunca em tamanho e visibilidade como agora. E, como em todo grande evento de alta sociedade, o que não se vê na festa é o que mais interessa.