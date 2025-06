Celebridades, luxo e 'mentiras': os segredos por trás do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez

O casamento de Jeff Bezos, fundador da Amazon, com a jornalista Lauren Sánchez, acontece em Veneza, Itália, com uma série de celebrações programadas para durar três dias, de 26 a 28 de junho de 2025. O primeiro evento ocorreu na noite de quinta-feira, 26 de junho, e a cerimônia final está agendada para a noite de sábado, 28 de junho.

No entanto, as celebrações, mantidas em segredo, continuam a gerar grande expectativa de curiosos sobre os bastidores do mundo dos bilionários e frustração em muitos fotógrafos que tentam descobrir o que acontece no megaevento.

Desde que o relacionamento de Bezos e Lauren se tornou público, há seis anos, o casal tem sido destaque em diversos eventos. O romance ficou evidente em momentos como o torneio de Wimbledon, a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, além de jantares, galas e exposições em revistas de fofocas.

Nesta quinta-feira, as festividades começaram a atrair celebridades para Veneza, com figuras como Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey e várias integrantes da família Kardashian sendo vistas chegando em lanchas. A noiva, por sua vez, usou um vestido tomara que caia da Schiaparelli para um evento na noite de quinta-feira no complexo Madonna dell'Orto, que abriga uma igreja renascentista.

Apesar do cenário glamouroso, muito do casamento permanecia em mistério, mesmo com a chegada do aguardado fim de semana.

Segredos do casamento de Bezos e Láuren Sanchez

Não estava claro se o casal oficializaria o casamento em Veneza ou se apenas a recepção aconteceria na cidade. As datas também foram incertas até pouco tempo antes da cerimônia. Nos locais mais comentados, os funcionários disseram não ter sido informados sobre a natureza do evento.

Assim como outros casais de celebridades, Bezos e Lauren enfrentaram a complexa tarefa de equilibrar a atenção pública com a preservação da privacidade.

Especialistas em eventos apontam que limitar as informações antes do casamento foi uma estratégia essencial para garantir que apenas uma versão resumida dos acontecimentos fosse divulgada. No entanto, a busca pela privacidade também pode ter sido motivada por ameaças de manifestantes, que levaram o casal a mudar o local da festa após um vazamento.

Os representantes de Bezos mantiveram silêncio sobre os detalhes do evento nas semanas que antecederam a celebração, mas surgiram fotos e informações esparsas, como imagens de uma festa a bordo de seu iate de US$ 500 milhões.

A escolha de Veneza, cidade marcada pelo luxo e pela grandiosidade, reflete tanto o desejo de exclusividade quanto o de visibilidade pública do casal. No entanto, alguns aspectos da narrativa fugiram ao controle.

Quando Kim Kardashian chegou ao aeroporto de Veneza, usando um top justo tipo bandeau, e sua irmã Khloé com um macacão de oncinha, as duas atraíram atenção imediata. Orlando Bloom foi visto socializando com Kim Kardashian no terraço do hotel Gritti, enquanto o estilista Domenico Dolce também foi avistado por ali.

Bezos e Lauren, ambos com óculos escuros, fizeram sua primeira aparição na quarta-feira, acenando para os fotógrafos enquanto estavam dentro de sua lancha, antes de desaparecerem no interior do Hotel Aman.

Mais tarde, jantaram na casa da estilista Diane von Furstenberg, conhecida socialite casada com o magnata Barry Diller. O evento também contou com a presença de alguns dos filhos de Bezos e Sánchez, que têm sete filhos de casamentos anteriores.

Em entrevista, Diane von Furstenberg minimizou a atenção em torno das bodas, destacando que Veneza é um destino popular para casamentos.

"Temos muitos casamentos aqui", comentou ela. "Não sei por que todo mundo está fazendo tanto alarde sobre isso."

A grande lista de convidados contribuiu para o grande alvoroço. A Rainha Rania da Jordânia foi uma das celebridades vistas na cidade, assim como Tom Brady, com sete anéis do Super Bowl. Leonardo DiCaprio chegou acompanhado de sua namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti, e Oprah Winfrey esteve presente, acompanhada de Gayle King, que também participou do voo de foguete de Lauren Sánchez no início do ano.

Outros nomes de Hollywood começaram a chegar aos poucos, sempre sob os olhos atentos dos paparazzi, como o superagente Ari Emanuel e sua esposa, a estilista Sarah Staudinger. Michael Kives, conhecido como "superconector", e sua esposa, Lydia Kives, também marcaram presença.

Embora os locais do casamento não tenham sido oficialmente confirmados, havia indícios de que os três principais locais seriam o Madonna dell'Orto, a ilha de San Giorgio Maggiore e o Arsenale, um complexo de antigos estaleiros.

Segundo especialistas em casamentos de celebridades, acordos de confidencialidade eram comuns entre os organizadores. Josh Spiegel, fundador da Birch, uma empresa de eventos para celebridades, explicou que o sigilo em torno do casamento não significava que as informações seriam completamente retidas, mas que a divulgação ocorreria conforme a vontade do casal.

Esse controle da narrativa sobre o casamento de Bezos e Sánchez lembra a estratégia adotada em casamentos de outras celebridades, como os de Beyoncé e Jay-Z, Ryan Reynolds e Blake Lively, e Scarlett Johansson e Colin Jost.

"Você vê todos os dias o que essas pessoas querem que você saiba", disse Spiegel.

Por enquanto, no entanto, as informações eram escassas. Alguns fotógrafos passaram horas sob o sol, tentando se proteger com protetor solar entre as tiras de suas Birkenstocks. Policiais repreenderam fotógrafos por comerem sanduíches no cais, em violação às regras anti-piquenique de Veneza. Em um momento curioso, um fotógrafo de tabloide usou um caiaque para se aproximar de um local de festa possível.

A opacidade em torno do evento também se estendeu aos iates, muitos dos quais não eram identificados claramente. Mas, fontes disseram ao New York Times que sete iates estavam relacionados ao casamento de Bezos e reservaram espaço para atracar em Veneza.

Um dos iates, o Kismet, pertence ao bilionário Shahid Khan e é equipado com pista de dança, estúdio de ioga e cinema. Outro, o Were Dreams, originalmente construído para um oligarca russo sancionado, também estava presente, embora sua atual propriedade fosse desconhecida.

O sigilo e as poucas informações claras fizeram com que revistas de fofocas publicassem qualquer dado que conseguissem obter. Por exemplo, um fotógrafo do Daily Mail registrou um funcionário segurando uma lista de pessoas que chegavam ao aeroporto de Veneza, enquanto a New York Magazine levantou especulações sobre o status do relacionamento de Orlando Bloom e sua esposa, Katy Perry.

Além disso, o bilhete de convite para os convidados foi compartilhado pelo Good Morning America, contendo detalhes sobre gôndolas, pássaros, borboletas e estrelas cadentes, e mencionando que o casal faria doações para grupos de pesquisa e conservação em Veneza, ao invés de receber presentes. Muitos dos elementos do casamento foram debatidos nas redes sociais, com algumas interpretações menos favoráveis.

Esse mistério em torno do evento levou até os repórteres a expressarem ceticismo, com equipes de TV desconfiadas, apesar das evidências de que os preparativos estavam acontecendo. Como um repórter comentou, "Eles podem estar apenas brincando com a gente".