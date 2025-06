Desta vez, Bezos não perderá sua fortuna caso se divorcie — entenda acordo pré-nupcial do bilionário

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, se casará nesta quinta-feira, 26, em Veneza com a jornalista Lauren Sánchez, com quem mantém um relacionamento desde 2019. Após o divórcio de Bezos e MacKenzie Scott, em 2019, o bilionário perdeu cerca de US$ 35,6 bilhões, equivalentes a aproximadamente 4% de participação na Amazon.

Essa divisão fez com que ela se tornasse uma das mulheres mais ricas do mundo, com um patrimônio estimado em torno de US$ 30 bilhões em 2025.

Bezos, por sua vez, manteve o controle majoritário da Amazon, ficando com cerca de 75% das ações, e desde então recuperou e ampliou sua fortuna graças à valorização da empresa e seus outros investimentos, como a BlueOrigin, companhia de exploração espacial. Diferentemente do primeiro casamento, segundo a revista Fortune, desta vez a união será regida por um acordo pré-nupcial que prevê separação total de bens, que garante que cada um mantenha sua fortuna individualmente.

Novo casamento, novas regras