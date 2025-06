Bezos muda local da festa de casamento em Veneza por temor de protestos

Manifestantes em Veneza que protestavam contra o iminente casamento do bilionário fundador da Amazon, Jeff Bezos, com a jornalista Lauren Sánchez, comemoraram a "vitória" após suas ameaças de interrupção supostamente levarem a uma mudança no local da cerimônia, informou nesta terça-feira a rede de notícias CNN.

Poucos detalhes sobre o casamento de Bezos e Sánchez foram confirmados publicamente, com datas, locais e lista de convidados mantidos sob rigoroso sigilo.

Embora algumas pessoas em Veneza tenham expressado apoio ao casamento, a oposição se intensificou nos últimos dias. O grupo “No Space for Bezos” (“Sem Espaço para Bezos”) pendurou uma faixa com o nome do dono da Amazon riscado no principal campanário da isolada Ilha de San Giorgio Maggiore, onde se espera que o casal se case. Outra faixa foi estendida sobre a mundialmente famosa Ponte Rialto, sobre o Grande Canal.

Na manhã de segunda-feira, ativistas do Greenpeace se juntaram aos protestos e abriram uma faixa na Praça de São Marcos com a frase "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, você pode pagar mais impostos”. A polícia local rapidamente removeu a lona, que, segundo o grupo, media cerca de 400 metros quadrados.

Os protestos contra Bezos são os mais recentes de uma série que vem ocorrendo em Veneza nos últimos anos, com moradores da antiga cidade-laguna há muito tempo protestando contra os danos causados por gigantescos navios de cruzeiro e pela pressão do turismo excessivo, que, segundo eles, está destruindo a qualidade de vida dos residentes.

Acredita-se que o casamento será uma celebração de três dias, começando em 26 de junho, com uma festa possivelmente no Lido de Veneza, onde ocorre o famoso festival de cinema da cidade. Moradores e manifestantes dizem que o casal trocará votos na Ilha de San Giorgio em 27 de junho, e encerrará as festividades com uma festa e um concerto em 28 de junho. Segundo a CNN, é esse evento final que, segundo os manifestantes, teve seu local alterado.

Os ativistas do grupo “No Space for Bezos”, que não poderão acessar o local Arsenale, afirmam que transferirão seu protesto para a estação ferroviária Santa Lucia, em Veneza, na tarde do próximo sábado, para protestar contra Bezos.

“Mostramos mais uma vez que Veneza não é serva dos poderosos, mas continua rebelde e resistente”, publicou o grupo nas redes sociais. “Agora, diante do cenário de guerra que se desenha no horizonte, num momento em que os olhos do mundo estão voltados para Veneza, convidamos todos a se juntar ao grito ‘não à guerra.’”

O grupo “No Space for Bezos” havia convocado um bloqueio dos canais ao redor da Grande Scuola Misericordia, construção do século XIV no centro de Veneza, que seria o local planejado para a grande festa do casal no dia 28 de junho, após a cerimônia de casamento.

Eles afirmaram à CNN que a festa será agora transferida para um local menos pitoresco: uma “tese” (antigo estaleiro), em uma área marítima renovada conhecida como Arsenale, na periferia de Veneza. Isso, segundo o grupo, representa uma vitória contra a condenação dos protestos feita pelo prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.

“Nós vencemos! O protesto conseguiu arruinar os planos de Bezos e os jogos palacianos do prefeito Brugnaro,” escreveu o grupo em uma publicação de campanha on-line. “Eles foram obrigados a fugir e se refugiar na Tese 91 do Arsenale. Até os dois iates de Bezos, Koru e Abeona, não virão a Veneza.”