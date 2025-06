A empresa italiana à frente do casamento milionário (e polêmico) de Jeff Bezos em Veneza

Quando um dos homens mais ricos do planeta decide dizer “sim”, o mundo inteiro para assistir — e, no caso de Jeff Bezos, também para protestar. O casamento do bilionário fundador da Amazon com Lauren Sánchez começa oficialmente nesta terça-feira, 24 de junho, em Veneza, transformando a cidade italiana em passarela de celebridades e iate de luxo.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 225 bilhões, Bezos é hoje a quarta pessoa mais rica do mundo, atrás apenas de Elon Musk, Larry Ellison e Mark Zuckerberg. E, como se espera de alguém com essa fortuna, seu casamento também virou símbolo de poder, status e sofisticação.

Enquanto os holofotes se voltam para o iate de meio bilhão de dólares e a lista estrelada de convidados, um nome pouco conhecido organiza o megaevento: Lanza & Baucina, uma das empresas mais discretas e influentes do mercado global de eventos de luxo.

Fundada por três italianos da alta sociedade, a empresa foi a mesma responsável pelo casamento de George e Amal Clooney, também em Veneza. Seu modelo de negócio é claro: megaeventos com máxima exclusividade e mínima exposição. Nenhum Instagram, nenhum portfólio, nenhum vazamento. Para clientes como Bezos, essa descrição vale ouro.

Um casamento, três dias e milhões de dólares

O casamento de Bezos e Sánchez está longe de ser uma festa convencional, mesmo para padrões bilionários. A cerimônia principal será realizada no superiate Koru, avaliado em US$ 500 milhões, ancorado na laguna de Veneza, em frente à ilha de San Giorgio Maggiore, que será fechada ao público até 29 de junho.

A operação logística é de fazer inveja a chefes de Estado. Trinta táxis aquáticos de luxo foram contratados para circular os convidados entre hotéis e eventos; nove portos de iates foram reservados com exclusividade na cidade. O espaço aéreo está restrito a drones e aeronaves privadas, com exceção de helicópteros autorizados.

Estimativas apontam que o evento movimentará entre US$ 10 milhões e US$ 20 milhões, algo em torno de R$ 55 milhões e R$ 110 milhões, com gastos que envolvem segurança privada, transporte exclusivo para os convidados em barcos, helicópteros e jatos particulares, hospedagem em hotéis históricos da cidade, decoração com flores importadas, cardápios assinados por chefs renomados, atrações musicais e aluguel de espaços históricos.

A lista de convidados, embora não oficialmente divulgada, conta com nomes como Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Beyoncé, Ivanka Trump e Jared Kushner. Cerca de 200 convidados ficarão hospedados em alguns dos hotéis mais caros da cidade, como o Aman Venice, onde as diárias podem chegar a US$ 32 mil, e o histórico Hotel Danieli.

Luxo silencioso: quem está por trás da festa de Bezos

O evento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez está sendo orquestrado pela Lanza & Baucina, uma empresa de eventos especializada em criar experiências de luxo com total discrição. Com sede em Londres, a empresa é famosa por coordenar casamentos e eventos de alto nível, como o de George e Amal Clooney, também em Veneza, em 2014.

A proposta da Lanza & Baucina é atender uma clientela seleta de bilionários, aristocratas e celebridades globais que desejam experiências cinematográficas, mas fora dos holofotes.

A empresa foi fundada no início dos anos 2000 por três primos de origem aristocrática — Aleramo e Riccardo Lanza e Antonio Licata di Baucina. O contato com as pessoas certas, logística de alto padrão e uma rede confiável de fornecedores permite à Lanza & Baucina criar eventos personalizados em locais como o Coliseu e o Palazzo Colonna, em Roma.

Ao acessar o site da empresa, o visitante é recebido por uma tela preta e uma breve descrição em letras brancas: “Não temos presença nas mídias sociais e não publicamos exemplos de trabalhos anteriores.” Para a Lanza & Baucina, a ausência é uma parte fundamental da experiência de exclusividade que oferecem.

A clientela da Lanza & Baucina é atendida apenas por indicação direta — não há um canal público de contato. Em alguns casos, a empresa trabalha em parceria com famílias reais, fundações culturais e representações diplomáticas, não apenas como organizadora de eventos, mas também como facilitadora de conexões de prestígio global.

Do namoro ao casamento

Jeff Bezos assumiu publicamente o relacionamento com sua atual noiva, Lauren Sánchez, em janeiro de 2019, pouco tempo após anunciar seu divórcio de MacKenzie Scott, com quem foi casado por 25 anos.

O pedido de casamento aconteceu em maio de 2023, durante uma viagem pelo sul da França, a bordo do superiate de Bezos. Lauren foi vista com um anel de noivado avaliado em US$ 2,5 milhões, cerca de aproximadamente R$ 14 milhões, com diamantes amarelos de 20 quilates em formato de coração.

Os preparativos da noiva têm gerado grande expectativa. Lauren Sánchez planejou 27 roupas diferentes para os três dias de celebração, com peças de grifes renomadas como Dolce & Gabbana e Oscar de la Renta.

De acordo com The Hollywood Reporter, Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, teria orientado a escolha do modelo e sugerido um nome para criar o vestido de noiva.

Casamento gera protestos

Apesar dos esforços para suavizar a presença do evento na cidade e do cuidado com os fornecedores locais, protestos organizados por grupos como “No Space for Bezos” chamaram atenção nos últimos dias. Ativistas acusam o casamento de ser uma forma de “apropriação de Veneza”, simbolizando o turismo predatório que ameaça a sustentabilidade urbana e ambiental da cidade.

A principal manifestação está marcada para o dia 28 de junho. Em nota enviada à CNN, a Lanza & Baucina refutou qualquer acusação de ocupar espaços públicos e afirmou que "os rumores são diametralmente opostos aos nossos objetivos", reiterando as diretrizes claras do cliente: discrição, respeito e mínima interferência.

Protestos contra o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez em Veneza, na Itália. (ANDREA PATTARO/AFP)

O governo local, por sua vez, minimiza o impacto. Para Luca Zaia, presidente regional do Vêneto, Veneza está acostumada com esse tipo de atenção internacional: "Recebemos 150 mil turistas por dia. Jeff Bezos é apenas mais um nome em uma longa lista de celebridades que se casaram aqui."

Embora o evento seja marcado pela exclusividade, ele gerou protestos devido ao impacto ambiental e ao aumento do turismo em Veneza. Grupos como “No Space for Bezos” organizaram manifestações contra a festa, destacando o problema do turismo excessivo na cidade.

Ainda assim, 80% dos fornecedores do casamento foram escolhidos localmente, incluindo a tradicional confeitaria Rosa Salva e a vidreira Laguna B, que criarão doces personalizados e lembranças de vidro feitas à mão para os convidados VIP, conforme o Times of India.

A experiência pessoal do casal também tem atraído atenção. Lauren Sánchez expressou sua empolgação pelo evento, mencionando como usou o Pinterest para buscar inspiração para o grande dia. Jeff Bezos, por sua vez, brincou dizendo que não está muito envolvido no planejamento, deixando toda a responsabilidade para sua noiva, conforme relatado pela Fox News.